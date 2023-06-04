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Патриарх Кирилл возглавил литургию у "Троицы" - РИА Новости, 04.06.2023
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Религия
 
10:06 04.06.2023 (обновлено: 11:07 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/liturgiya-1876045098.html
Патриарх Кирилл возглавил литургию у "Троицы"
Патриарх Кирилл возглавил литургию у "Троицы" - РИА Новости, 04.06.2023
Патриарх Кирилл возглавил литургию у "Троицы"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы "Троица" Андрея Рублева в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, сообщил корреспондент... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T10:06
2023-06-04T11:07
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
храм христа спасителя
владимир путин
русская православная церковь
сергий радонежский
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы "Троица" Андрея Рублева в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, сообщил корреспондент РИА Новости из храма.Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих. Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.Для верующих икона будет доступна для поклонения после литургии.Накануне вечером святыню доставили в храм в автофургоне компании "Арт-Курьер", занимающейся доставкой предметов искусства. Машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками. По данным СМИ, авто этой же компании привозило икону в Троице-Сергиеву лавру в прошлом году.Шедевр древнерусской живописи икону "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", написал Андрей Рублев в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году святыню доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.Президент Владимир Путин в мае принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Третьего июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал после всенощного бдения в Троице-Сергиевой лавре, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться великой святыне, а затем икону вернут на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.Ранее в Министерстве культуры сообщили, что икону доставят в храм 4 июня и последующие две недели, до 18 июня, она будет выставляться там для поклонения. Затем святыне предстоит реставрация.
https://ria.ru/20230603/ikona-1876012004.html
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Патриарх Кирилл возглавляет литургию в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл возглавляет литургию в храме Христа Спасителя
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патриарх кирилл (владимир гундяев), храм христа спасителя, владимир путин, русская православная церковь, сергий радонежский
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Храм Христа Спасителя, Владимир Путин, Русская православная церковь, Сергий Радонежский
Патриарх Кирилл возглавил литургию у "Троицы"

Патриарх Кирилл возглавил литургию у "Троицы" в храме Христа Спасителя

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы "Троица" Андрея Рублева в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, сообщил корреспондент РИА Новости из храма.
Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.
В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих. Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.
Для верующих икона будет доступна для поклонения после литургии.
Накануне вечером святыню доставили в храм в автофургоне компании "Арт-Курьер", занимающейся доставкой предметов искусства. Машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками. По данным СМИ, авто этой же компании привозило икону в Троице-Сергиеву лавру в прошлом году.
Витрина для Троицы Андрея Рублева в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
За "Троицей" Рублева будут наблюдать сотрудники Третьяковки
3 июня, 22:56
Шедевр древнерусской живописи икону "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", написал Андрей Рублев в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году святыню доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
Президент Владимир Путин в мае принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Третьего июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал после всенощного бдения в Троице-Сергиевой лавре, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться великой святыне, а затем икону вернут на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
Ранее в Министерстве культуры сообщили, что икону доставят в храм 4 июня и последующие две недели, до 18 июня, она будет выставляться там для поклонения. Затем святыне предстоит реставрация.
Икона «Троица», выполненная художником Андреем Рублёвым - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
"Троицу" вернут в депозитарий Третьяковской галереи не позднее 19 июня
Вчера, 01:19
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Храм Христа СпасителяВладимир ПутинРусская православная церковьСергий Радонежский
 
 
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