https://ria.ru/20230604/liturgiya-1876045098.html

Патриарх Кирилл возглавил литургию у "Троицы"

Патриарх Кирилл возглавил литургию у "Троицы" - РИА Новости, 04.06.2023

Патриарх Кирилл возглавил литургию у "Троицы"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы "Троица" Андрея Рублева в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, сообщил корреспондент... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T10:06

2023-06-04T10:06

2023-06-04T11:07

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

храм христа спасителя

владимир путин

русская православная церковь

сергий радонежский

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы "Троица" Андрея Рублева в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, сообщил корреспондент РИА Новости из храма.Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих. Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.Для верующих икона будет доступна для поклонения после литургии.Накануне вечером святыню доставили в храм в автофургоне компании "Арт-Курьер", занимающейся доставкой предметов искусства. Машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками. По данным СМИ, авто этой же компании привозило икону в Троице-Сергиеву лавру в прошлом году.Шедевр древнерусской живописи икону "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", написал Андрей Рублев в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году святыню доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.Президент Владимир Путин в мае принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Третьего июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал после всенощного бдения в Троице-Сергиевой лавре, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться великой святыне, а затем икону вернут на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.Ранее в Министерстве культуры сообщили, что икону доставят в храм 4 июня и последующие две недели, до 18 июня, она будет выставляться там для поклонения. Затем святыне предстоит реставрация.

https://ria.ru/20230603/ikona-1876012004.html

https://ria.ru/20230604/troitsa-1876018868.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Патриарх Кирилл возглавляет литургию в храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл возглавляет литургию в храме Христа Спасителя 2023-06-04T10:06 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

патриарх кирилл (владимир гундяев), храм христа спасителя, владимир путин, русская православная церковь, сергий радонежский