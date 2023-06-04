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Власти Краснодара объяснили звук взрыва над городом пролетавшим самолетом - РИА Новости, 04.06.2023
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20:42 04.06.2023 (обновлено: 21:25 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/krasnodar-1876119973.html
Власти Краснодара объяснили звук взрыва над городом пролетавшим самолетом
Власти Краснодара объяснили звук взрыва над городом пролетавшим самолетом - РИА Новости, 04.06.2023
Власти Краснодара объяснили звук взрыва над городом пролетавшим самолетом
Администрация Краснодара объяснила звук громкого хлопка, который слышали местные жители. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T20:42
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КРАСНОДАР, 4 июн — РИА Новости. Администрация Краснодара объяснила звук громкого хлопка, который слышали местные жители.Власти, ссылаясь на Единую дежурно-диспетчерскую службу, заявили, что представители экстренных служб не получали сигналов о каких-либо чрезвычайных происшествиях. По предварительным данным, звук хлопка раздался из-за самолета, преодолевшего звуковой барьер.
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краснодар
Краснодар
Власти Краснодара объяснили звук взрыва над городом пролетавшим самолетом

Оперштаб объяснил хлопок над Краснодаром пролетом самолета, перешедшего на сверхзвук

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодар. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 4 июн — РИА Новости. Администрация Краснодара объяснила звук громкого хлопка, который слышали местные жители.
Власти, ссылаясь на Единую дежурно-диспетчерскую службу, заявили, что представители экстренных служб не получали сигналов о каких-либо чрезвычайных происшествиях. По предварительным данным, звук хлопка раздался из-за самолета, преодолевшего звуковой барьер.
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