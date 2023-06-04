https://ria.ru/20230604/konditsionery-1876036329.html

В России вырос спрос на кондиционеры

В России вырос спрос на кондиционеры - РИА Новости, 04.06.2023

В России вырос спрос на кондиционеры

Ранняя весна и более высокая температура апреля-мая в европейской части России подстегнула спрос на оборудование для охлаждение воздуха: продажи кондиционеров... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T09:04

2023-06-04T09:04

2023-06-04T09:12

экономика

россия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ранняя весна и более высокая температура апреля-мая в европейской части России подстегнула спрос на оборудование для охлаждение воздуха: продажи кондиционеров по сравнению с прошлым годом выросли на 67%, а вентиляторов - на 14%, подсчитали для РИА Новости эксперты "Платформа ОФД". "Средний чек покупки кондиционеров в апреле-мае составил 17 245 рублей, что на 10% ниже уровня прошлого года. А число покупок выросло на 67%. Средний чек на покупку вентиляторов за то же время оказался на 9% выше уровня прошлого года - 2945 рублей, а число покупок выросло на 14%", - подсчитали аналитики. Эксперты "Платформы ОФД" отмечают, что раннее наступление весны и более высокая температура апреля-мая в европейской части страны, а также сухая и пожароопасная погода на Урале и в Сибири способствовали высокому спросу на климатическую технику. По данным аналитиков, чаще выбирали кондиционеры, представляющие собой одиночные сплит-системы (с выводом установки на улицу), а также моноблочные напольные варианты. Среди вентиляторов традиционно больше покупали напольные и настольные вентиляторы с тремя режимами переключения. "Ввиду низкой представленности и сложностей с обслуживанием ряда премиальных брендов из Европы, в этом году больше приобретают технику эконом-сегмента, где больше представлены отечественные товары, а также бренды из Китая, дружественных стран. Кроме того, растет доля собственных торговых марок ритейлеров", - обратили внимание аналитики.

https://ria.ru/20220710/pomeschenie-1801487520.html

https://ria.ru/20220710/temperatura-1801489398.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия