Рейтинг@Mail.ru
В России вырос спрос на кондиционеры - РИА Новости, 04.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 04.06.2023 (обновлено: 09:12 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/konditsionery-1876036329.html
В России вырос спрос на кондиционеры
В России вырос спрос на кондиционеры - РИА Новости, 04.06.2023
В России вырос спрос на кондиционеры
Ранняя весна и более высокая температура апреля-мая в европейской части России подстегнула спрос на оборудование для охлаждение воздуха: продажи кондиционеров... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T09:04
2023-06-04T09:12
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744575961_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_914326e88b68a019ef0b81bd32f42ed8.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ранняя весна и более высокая температура апреля-мая в европейской части России подстегнула спрос на оборудование для охлаждение воздуха: продажи кондиционеров по сравнению с прошлым годом выросли на 67%, а вентиляторов - на 14%, подсчитали для РИА Новости эксперты "Платформа ОФД". "Средний чек покупки кондиционеров в апреле-мае составил 17 245 рублей, что на 10% ниже уровня прошлого года. А число покупок выросло на 67%. Средний чек на покупку вентиляторов за то же время оказался на 9% выше уровня прошлого года - 2945 рублей, а число покупок выросло на 14%", - подсчитали аналитики. Эксперты "Платформы ОФД" отмечают, что раннее наступление весны и более высокая температура апреля-мая в европейской части страны, а также сухая и пожароопасная погода на Урале и в Сибири способствовали высокому спросу на климатическую технику. По данным аналитиков, чаще выбирали кондиционеры, представляющие собой одиночные сплит-системы (с выводом установки на улицу), а также моноблочные напольные варианты. Среди вентиляторов традиционно больше покупали напольные и настольные вентиляторы с тремя режимами переключения. "Ввиду низкой представленности и сложностей с обслуживанием ряда премиальных брендов из Европы, в этом году больше приобретают технику эконом-сегмента, где больше представлены отечественные товары, а также бренды из Китая, дружественных стран. Кроме того, растет доля собственных торговых марок ритейлеров", - обратили внимание аналитики.
https://ria.ru/20220710/pomeschenie-1801487520.html
https://ria.ru/20220710/temperatura-1801489398.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744575961_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_889bccd33b3d9e476db3b19b9abb98bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
В России вырос спрос на кондиционеры

"Платформа ОФД": продажи кондиционеров в России в апреле-мае подскочили в 1,7 раза

© Depositphotos.com / andrei111Переключение режимов в кондиционере
Переключение режимов в кондиционере - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© Depositphotos.com / andrei111
Переключение режимов в кондиционере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ранняя весна и более высокая температура апреля-мая в европейской части России подстегнула спрос на оборудование для охлаждение воздуха: продажи кондиционеров по сравнению с прошлым годом выросли на 67%, а вентиляторов - на 14%, подсчитали для РИА Новости эксперты "Платформа ОФД".
"Средний чек покупки кондиционеров в апреле-мае составил 17 245 рублей, что на 10% ниже уровня прошлого года. А число покупок выросло на 67%. Средний чек на покупку вентиляторов за то же время оказался на 9% выше уровня прошлого года - 2945 рублей, а число покупок выросло на 14%", - подсчитали аналитики.
Девушка рядом с вентилятором - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
Россиянам рассказали, как остудить помещение без кондиционера
10 июля 2022, 04:49
Эксперты "Платформы ОФД" отмечают, что раннее наступление весны и более высокая температура апреля-мая в европейской части страны, а также сухая и пожароопасная погода на Урале и в Сибири способствовали высокому спросу на климатическую технику.
По данным аналитиков, чаще выбирали кондиционеры, представляющие собой одиночные сплит-системы (с выводом установки на улицу), а также моноблочные напольные варианты. Среди вентиляторов традиционно больше покупали напольные и настольные вентиляторы с тремя режимами переключения.
"Ввиду низкой представленности и сложностей с обслуживанием ряда премиальных брендов из Европы, в этом году больше приобретают технику эконом-сегмента, где больше представлены отечественные товары, а также бренды из Китая, дружественных стран. Кроме того, растет доля собственных торговых марок ритейлеров", - обратили внимание аналитики.
Девушка включает кондиционер - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
Врач рассказал, на какую температуру включать кондиционер в жару
10 июля 2022, 06:20
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала