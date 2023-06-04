https://ria.ru/20230604/kndr-1876026986.html

КНДР прекратит уведомлять Международную морскую организацию о пусках ракет

КНДР прекратит уведомлять Международную морскую организацию о пусках ракет - РИА Новости, 04.06.2023

КНДР прекратит уведомлять Международную морскую организацию о пусках ракет

КНДР воспринимает осуждающую ракетные пуски Северной Кореи резолюцию Международной морской организации (ИМО) как декларацию отсутствия необходимости... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T05:32

2023-06-04T05:32

2023-06-04T05:32

сша

южная корея

лондон

международная морская организация

в мире

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СЕУЛ, 4 июн – РИА Новости. КНДР воспринимает осуждающую ракетные пуски Северной Кореи резолюцию Международной морской организации (ИМО) как декларацию отсутствия необходимости предупреждать организацию о запуске ракет и более не будет уведомлять о них, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Поскольку Международная морская организация отреагировала на заблаговременное уведомление нашей страны о запуске спутника принятием антисеверокорейской резолюции, мы будем считать это официальным выражением позиции организации, что в нашем заблаговременном уведомлении (о пусках – ред.) больше нет необходимости. В будущем ИМО должна будет самостоятельно узнавать о времени запуска нашего спутника и точках падения (ступеней – ред.) ракеты-носителя и реагировать, и будет нести полную ответственность за все вызванные этим последствия", - заявил комментатор ЦТАК по международным проблемам Ким Мён Чхоль в статье под заголовком "Международная морская организация, которая стала подконтрольной Белому дому". Как сообщал МИД Южной Кореи, ИМО 31 мая впервые приняла на 107-й сессии Комитета по безопасности на море (MSC) в Лондоне резолюцию, где осудила запуски ракет КНДР как серьезную угрозу безопасности международного судоходства и призвала соблюдать надлежащие правила, включая предоставление предварительного уведомления перед любыми ракетными испытаниями. Это был первый раз, когда ИМО выпустила осуждение именно в форме резолюции. Официальные документы организации подразделяются на резолюции, циркуляры и решения, причем резолюции, по данным южнокорейского МИД, считаются наиболее весомыми рекомендациями для государств-членов. В прошлом ИМО уже принимала циркуляры, где выражала обеспокоенность продолжающимися ракетными пусками Пхеньяна без предварительного уведомления в 1998, 2006 и 2016 годах. Ким Мён Чхоль отметил, что факт "первой в истории" ИМО резолюции, осуждающей запуски ракет конкретной страны показывает, что миссия организации по содействию международному сотрудничеству в области безопасности на море теперь подверглась манипуляциям и "полностью политизирована". Он добавил, что укрепление национальных сил обороны является суверенным правом КНДР и необходимо для защиты народа страны и мира в регионе от военных действий США и их союзников. "Это законное право суверенного государства, четко регулируемое Уставом Организации Объединенных Наций и соответствующими международными законами, и ни одна отдельная международная организация не имеет полномочий или права что-либо говорить об этом", - заявил комментатор. Он добавил, что КНДР также проводит свои ракетные пуски, "принимая во внимание" безопасность окружающих стран, и еще ни разу не причинила никому ущерба. Кроме того, Северная Корея перед запуском спутника по правилам предупредила Службу безопасности на море Японии, и даже сообщила ИМО время запуска и возможные места падения ступеней ракеты-носителя, хотя это не является обязательным. Ким Мён Чхоль выразил удивление тем, что ИМО, получив уведомление, говорила о его необязательном характере, а после запуска "нагло и безобразно" поменяла свое поведение и заявляет о "каком-то нарушении регуляций". Он также риторически спросил, куда падают обломки ракет США и Южной Кореи, если они не представляют угрозу безопасности на море, в отличие от северокорейских, и не "остаются ли они тогда висеть в небе". "Если Международная морская организация падет до игрушки США и продолжит как сейчас демонстрировать своей деятельностью несправедливое поведение с предубеждениями и двойными стандартами, она потеряет доверие международного сообщества и утратит ценность своего существования как организации, миссия которой заключается в обеспечении международной безопасности на море", - подытожил комментатор.

https://ria.ru/20230602/kndr-1875886969.html

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сша, южная корея, лондон, международная морская организация, в мире