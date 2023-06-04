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Аэропорт Кемерово временно закрыли из-за дефектов ВПП - РИА Новости, 04.06.2023
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11:36 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/kemerovo-1876056398.html
Аэропорт Кемерово временно закрыли из-за дефектов ВПП
Аэропорт Кемерово временно закрыли из-за дефектов ВПП - РИА Новости, 04.06.2023
Аэропорт Кемерово временно закрыли из-за дефектов ВПП
Аэропорт города Кемерово закрыли до 5 июня из-за обнаруженных дефектов взлетно-посадочной полосы, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T11:36
2023-06-04T11:36
происшествия
кемерово
новосибирск
казань
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КЕМЕРОВО, 4 июн – РИА Новости. Аэропорт города Кемерово закрыли до 5 июня из-за обнаруженных дефектов взлетно-посадочной полосы, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Предварительно установлено, что 04.06.2023 в связи с обнаруженными дефектами взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Кемерово имени А.А. Леонова, возникшими вследствие погодных условий, самолет авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс по маршруту "Сочи – Кемерово", совершил посадку в аэропорту г. Новосибирска. По этой же причине до 05.06.2023 объявлена задержка выполнения рейса авиакомпании "Сибирь" по маршруту "Новосибирск – Кемерово", – говорится в сообщении. Как следует из данных онлайн-табло аэропорта, задерживается рейс из Кемерово в Новосибирск и отменен самолет в Казань. "Новосибирской и Кемеровской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг, в аэровокзалах организован выездной прием граждан. Кроме того, прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов при содержании аэродромных объектов в международном аэропорту Кемерово", – сообщает прокуратура.
https://ria.ru/20230526/turizm-1874265099.html
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происшествия, кемерово, новосибирск, казань, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Кемерово, Новосибирск, Казань, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Аэропорт Кемерово временно закрыли из-за дефектов ВПП

Аэропорт Кемерово закрыли до 5 июня из-за дефектов взлетно-посадочной полосы

© Limak MarashНовый терминал аэропорта Кемерово
Новый терминал аэропорта Кемерово
© Limak Marash
Новый терминал аэропорта Кемерово. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 4 июн – РИА Новости. Аэропорт города Кемерово закрыли до 5 июня из-за обнаруженных дефектов взлетно-посадочной полосы, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Предварительно установлено, что 04.06.2023 в связи с обнаруженными дефектами взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Кемерово имени А.А. Леонова, возникшими вследствие погодных условий, самолет авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс по маршруту "Сочи – Кемерово", совершил посадку в аэропорту г. Новосибирска. По этой же причине до 05.06.2023 объявлена задержка выполнения рейса авиакомпании "Сибирь" по маршруту "Новосибирск – Кемерово", – говорится в сообщении.
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Как следует из данных онлайн-табло аэропорта, задерживается рейс из Кемерово в Новосибирск и отменен самолет в Казань.
"Новосибирской и Кемеровской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг, в аэровокзалах организован выездной прием граждан. Кроме того, прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов при содержании аэродромных объектов в международном аэропорту Кемерово", – сообщает прокуратура.
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