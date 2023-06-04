Рейтинг@Mail.ru
Камбоджа разъяснила Украине свою позицию по помощи в разминировании - РИА Новости, 04.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/kambodzha-1876069575.html
Камбоджа разъяснила Украине свою позицию по помощи в разминировании
Камбоджа разъяснила Украине свою позицию по помощи в разминировании - РИА Новости, 04.06.2023
Камбоджа разъяснила Украине свою позицию по помощи в разминировании
Министр обороны и вице-премьер Камбоджи Теа Бан разъяснил на встрече с украинским коллегой позицию своей страны по вопросу помощи в подготовке специалистов по... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T13:28
2023-06-04T13:28
в мире
камбоджа
украина
сингапур (город)
владимир зеленский
хун сен
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781615280_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_970758ab341ee3112452e4cb28e9fbd5.jpg
БАНГКОК, 4 июн – РИА Новости. Министр обороны и вице-премьер Камбоджи Теа Бан разъяснил на встрече с украинским коллегой позицию своей страны по вопросу помощи в подготовке специалистов по разминированию. Об этом министр заявил в воскресенье, отвечая на вопросы после своего выступления на последней сессии саммита "Шангри-Ла-Диалога" - проходящего в Сингапуре форума по региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Встреча двух министров состоялась на полях саммита. Саммит транслируется в прямом эфире на интернет-сайте частного лондонского Института международных стратегических исследований (IISS), который является организатором мероприятия. "По украинскому вопросу. Я встретился с министром обороны Украины и мы обсудили ряд вопросов. Я подтвердил нашу четкую и ясную позицию, состоящую в том, что, так как у нас есть определенный опыт, связанный с разминированием, мы имеем возможность предоставлять другим странам обучение, а также возможность осуществлять работы (по разминированию – ред.), при наличии необходимости, например, под эгидой ООН, как мы уже делали во многих местах", - сказал Теа Бан. В январе 2023 года в Камбодже состоялся двухнедельный тренинг для специалистов по разминированию вооруженных сил Украины. Комментируя тогда тренинг для украинских военных, премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что Камбоджа готова предоставить обучение и тренинг любой стране мира, в том числе России. В мае 2023 года в телефонном разговоре с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение сотрудничества двух стран в области подготовки специалистов по разминированию. Камбоджа считается страной, территория которой больше всех стран мира засорена минами и неразорвавшимися боеприпасами в результате Индокитайской войны США и многолетней гражданской войны. Мероприятия по разминированию начались в стране в 1992 году. С того времени в Камбодже было обезврежено более 1,15 миллиона противопехотных, более 26 130 противотанковых мин и 3 миллиона неразорвавшихся боеприпасов, в том числе авиабомб, включая авиационные кассетные боеприпасы. Камбоджийские саперы высоко ценятся в международных миротворческих силах ООН.
https://ria.ru/20230519/razminirovanie-1872904166.html
https://ria.ru/20230404/finansy-1863022123.html
камбоджа
украина
сингапур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781615280_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_af5042342fbc479369133254daf0362e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, камбоджа, украина, сингапур (город), владимир зеленский, хун сен, оон
В мире, Камбоджа, Украина, Сингапур (город), Владимир Зеленский, Хун Сен, ООН
Камбоджа разъяснила Украине свою позицию по помощи в разминировании

Министр обороны Камбоджи Теа Бан разъяснил позицию страны по помощи Киеву в разминировании

© РИА Новости / Виктор АнтонюкВывеска с предупреждением о минах на передовой в районе села Крымское в Луганской области
Вывеска с предупреждением о минах на передовой в районе села Крымское в Луганской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Вывеска с предупреждением о минах на передовой в районе села Крымское в Луганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 4 июн – РИА Новости. Министр обороны и вице-премьер Камбоджи Теа Бан разъяснил на встрече с украинским коллегой позицию своей страны по вопросу помощи в подготовке специалистов по разминированию.
Об этом министр заявил в воскресенье, отвечая на вопросы после своего выступления на последней сессии саммита "Шангри-Ла-Диалога" - проходящего в Сингапуре форума по региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Встреча двух министров состоялась на полях саммита.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Нехаммер выступил против отправки солдат на Украину для разминирования
19 мая, 13:26
Саммит транслируется в прямом эфире на интернет-сайте частного лондонского Института международных стратегических исследований (IISS), который является организатором мероприятия.
«
"По украинскому вопросу. Я встретился с министром обороны Украины и мы обсудили ряд вопросов. Я подтвердил нашу четкую и ясную позицию, состоящую в том, что, так как у нас есть определенный опыт, связанный с разминированием, мы имеем возможность предоставлять другим странам обучение, а также возможность осуществлять работы (по разминированию – ред.), при наличии необходимости, например, под эгидой ООН, как мы уже делали во многих местах", - сказал Теа Бан.
В январе 2023 года в Камбодже состоялся двухнедельный тренинг для специалистов по разминированию вооруженных сил Украины.
Комментируя тогда тренинг для украинских военных, премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что Камбоджа готова предоставить обучение и тренинг любой стране мира, в том числе России.
В мае 2023 года в телефонном разговоре с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение сотрудничества двух стран в области подготовки специалистов по разминированию.
Камбоджа считается страной, территория которой больше всех стран мира засорена минами и неразорвавшимися боеприпасами в результате Индокитайской войны США и многолетней гражданской войны.
Мероприятия по разминированию начались в стране в 1992 году. С того времени в Камбодже было обезврежено более 1,15 миллиона противопехотных, более 26 130 противотанковых мин и 3 миллиона неразорвавшихся боеприпасов, в том числе авиабомб, включая авиационные кассетные боеприпасы. Камбоджийские саперы высоко ценятся в международных миротворческих силах ООН.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Украина договорилась о привлечении 73 миллионов долларов на разминирование
4 апреля, 20:21
 
В миреКамбоджаУкраинаСингапур (город)Владимир ЗеленскийХун СенООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала