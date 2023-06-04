https://ria.ru/20230604/kambodzha-1876069575.html

Камбоджа разъяснила Украине свою позицию по помощи в разминировании

Камбоджа разъяснила Украине свою позицию по помощи в разминировании - РИА Новости, 04.06.2023

Камбоджа разъяснила Украине свою позицию по помощи в разминировании

Министр обороны и вице-премьер Камбоджи Теа Бан разъяснил на встрече с украинским коллегой позицию своей страны по вопросу помощи в подготовке специалистов по... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T13:28

2023-06-04T13:28

2023-06-04T13:28

в мире

камбоджа

украина

сингапур (город)

владимир зеленский

хун сен

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781615280_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_970758ab341ee3112452e4cb28e9fbd5.jpg

БАНГКОК, 4 июн – РИА Новости. Министр обороны и вице-премьер Камбоджи Теа Бан разъяснил на встрече с украинским коллегой позицию своей страны по вопросу помощи в подготовке специалистов по разминированию. Об этом министр заявил в воскресенье, отвечая на вопросы после своего выступления на последней сессии саммита "Шангри-Ла-Диалога" - проходящего в Сингапуре форума по региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Встреча двух министров состоялась на полях саммита. Саммит транслируется в прямом эфире на интернет-сайте частного лондонского Института международных стратегических исследований (IISS), который является организатором мероприятия. "По украинскому вопросу. Я встретился с министром обороны Украины и мы обсудили ряд вопросов. Я подтвердил нашу четкую и ясную позицию, состоящую в том, что, так как у нас есть определенный опыт, связанный с разминированием, мы имеем возможность предоставлять другим странам обучение, а также возможность осуществлять работы (по разминированию – ред.), при наличии необходимости, например, под эгидой ООН, как мы уже делали во многих местах", - сказал Теа Бан. В январе 2023 года в Камбодже состоялся двухнедельный тренинг для специалистов по разминированию вооруженных сил Украины. Комментируя тогда тренинг для украинских военных, премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что Камбоджа готова предоставить обучение и тренинг любой стране мира, в том числе России. В мае 2023 года в телефонном разговоре с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение сотрудничества двух стран в области подготовки специалистов по разминированию. Камбоджа считается страной, территория которой больше всех стран мира засорена минами и неразорвавшимися боеприпасами в результате Индокитайской войны США и многолетней гражданской войны. Мероприятия по разминированию начались в стране в 1992 году. С того времени в Камбодже было обезврежено более 1,15 миллиона противопехотных, более 26 130 противотанковых мин и 3 миллиона неразорвавшихся боеприпасов, в том числе авиабомб, включая авиационные кассетные боеприпасы. Камбоджийские саперы высоко ценятся в международных миротворческих силах ООН.

https://ria.ru/20230519/razminirovanie-1872904166.html

https://ria.ru/20230404/finansy-1863022123.html

камбоджа

украина

сингапур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, камбоджа, украина, сингапур (город), владимир зеленский, хун сен, оон