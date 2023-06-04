https://ria.ru/20230604/kadyrov-1876053865.html

Кадыров рассказал о работе по выявлению диверсантов в зоне СВО

Кадыров рассказал о работе по выявлению диверсантов в зоне СВО - РИА Новости, 04.06.2023

Кадыров рассказал о работе по выявлению диверсантов в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о работе по выявлению украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в зоне проведения спецоперации. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T11:25

2023-06-04T11:25

2023-06-04T14:50

специальная военная операция на украине

россия

украина

европа

владимир путин

рамзан кадыров

нато

безопасность

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ГРОЗНЫЙ, 4 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о работе по выявлению украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в зоне проведения спецоперации. "На контролируемой подразделением Рустама Агуева территории активизировались украинские ДРГ. Это значит, что наши подразделения открыли на них сезон охоты. Кстати, уже имеются отличные результаты", — написал он в телеграм-канале. По словам главы Чечни, при проведении спецмероприятий в населенных пунктах, частных домовладениях и на прилегающих территориях бойцы "обнаруживают интересные находки".Кадыров рассказал, что бойцы чеченских подразделений лишают членов ДРГ формы, боеприпасов и провизии, теперь это "будет служить российским воинам". "Вылазки ДРГ осуществляют регулярно, в ходе которых убивают мирное население. <...> Буквально на днях украинскими бандитами была расстреляна целая семья. При чем тут мирные люди? Воюйте с нашими воинами, не заставляйте их себя искать, не прячьтесь от них", — добавил он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230603/spetsoperatsiya-1875965899.html

https://ria.ru/20230604/ukraina-1875843236.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, европа, владимир путин, рамзан кадыров, нато, безопасность