https://ria.ru/20230604/ingushetiya-1876096828.html

В Ингушетии в День республики открыли художественную галерею и две школы

В Ингушетии в День республики открыли художественную галерею и две школы - РИА Новости, 04.06.2023

В Ингушетии в День республики открыли художественную галерею и две школы

Художественную галерею и две новые школы почти на 1,5 тысячи мест открыли в Ингушетии в рамках празднования 31-й годовщины образования республики, сообщила... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T17:11

2023-06-04T17:11

2023-06-04T17:11

республика ингушетия

республика ингушетия

россия

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 4 июн - РИА Новости. Художественную галерею и две новые школы почти на 1,5 тысячи мест открыли в Ингушетии в рамках празднования 31-й годовщины образования республики, сообщила пресс-служба главы региона. Четвертого июня 1992 года Верховным Советом РСФСР был принят закон об образовании Ингушской Республики (Республики Ингушетия) в составе РФ. Школы на 720 мест каждая открыли в городе Карабулак и в селении Троицкая. Первая из них оснащена высокотехнологичными кабинетами и лабораториями по физике, химии, биологии, а также современными мастерскими. В школе в Троицкой есть актовый зал на 250 мест, пищеблок и столовая на 230 мест, созданы условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. "В текущем году мы планируем запустить еще несколько новейших общеобразовательных учреждений... Учебные центры с аналогичными возможностями смело можно назвать небольшими университетами школьного образования. Для наших детей в Ингушетии открыты все пути к изучению компьютерных технологий, иностранных языков, фундаментальных основ различных наук, культурного, физического и духовного развития учащихся", - отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов. Также в рамках празднования Дня республики в городе Сунжа открыли первую в Ингушетии художественную галерею - выставочный центр для проведения экспозиций и мастер-классов от российских художников. На ее строительство из национального фонда развития Ингушетии было выделено около 50 миллионов рублей. "В галерее будут выставлять произведения живописи и декоративно-прикладного искусства художники и мастера из республики и северокавказских регионов. Они смогут знакомить ценителей искусства со своим творчеством, принимать участие в совместных выставках, фестивалях и конкурсах, презентовать персональные выставки", - сообщает пресс-служба По словам Калиматова, открытие галереи - это часть большой региональной работы в сфере культуры. "Наличие республиканской галереи открывает жителям Ингушетии возможность увидеть и оценить подлинные шедевры, созданные благодаря таланту наших земляков и соотечественников", - подчеркнул руководитель региона. Отмечается, что в галерее уже развернута выставка живописи и декоративно-прикладного искусства "Искусство Ингушетии: традиции и современность".

https://ria.ru/20230531/ingushetiya-1875383121.html

https://ria.ru/20230524/shkola-1873950331.html

республика ингушетия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика ингушетия, россия, махмуд-али калиматов