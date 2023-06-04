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Солист украинской группы рухнул со сцены вниз головой - РИА Новости, 04.06.2023
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20:52 04.06.2023 (обновлено: 22:12 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/gruppa-1876120995.html
Солист украинской группы рухнул со сцены вниз головой
Солист украинской группы рухнул со сцены вниз головой - РИА Новости, 04.06.2023
Солист украинской группы рухнул со сцены вниз головой
Солист украинской группы Quest Pistols рухнул со сцены во время выступления в ночном клубе в Кишиневе, сообщил RT. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T20:52
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Солист украинской группы Quest Pistols рухнул со сцены во время выступления в ночном клубе в Кишиневе, сообщил RT.На кадрах, опубликованных СМИ, видно, как певец Антон Савлепов становится на колено у края сцены, теряет равновесие и падает вниз головой с подмостков. О том, получил ли он какие-либо травмы, не сообщается.Quest Pistols — украинская музыкальная и танцевальная группа, дебютировавшая в 2007 году на телепроекте "Шанс" телеканала "Интер" с песней "Я устал".
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в мире, кишинев, молдавия, украина
В мире, Кишинев, Молдавия, Украина
Солист украинской группы рухнул со сцены вниз головой

Солист украинской группы Quest Pistols Савлепов рухнул вниз головой со сцены в Кишиневе

© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Солист украинской группы Quest Pistols рухнул со сцены во время выступления в ночном клубе в Кишиневе, сообщил RT.
На кадрах, опубликованных СМИ, видно, как певец Антон Савлепов становится на колено у края сцены, теряет равновесие и падает вниз головой с подмостков. О том, получил ли он какие-либо травмы, не сообщается.
Quest Pistols — украинская музыкальная и танцевальная группа, дебютировавшая в 2007 году на телепроекте "Шанс" телеканала "Интер" с песней "Я устал".
 
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