https://ria.ru/20230604/greenpeace-1876017175.html

В России ограничили доступ к сайту Greenpeace

В России ограничили доступ к сайту Greenpeace - РИА Новости, 04.06.2023

В России ограничили доступ к сайту Greenpeace

Роскомнадзор ограничил доступ на территории РФ к сайту Greenpeace International, следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T00:25

2023-06-04T00:25

2023-06-04T00:25

россия

общество

greenpeace

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ на территории РФ к сайту Greenpeace International, следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России. "Ограничивается (доступ) к сайту", - говорится в результате поиска. Причины ограничения доступа на сайте не указаны. Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность "Гринпис" в России, в том числе из-за попыток вмешательства во внутренние дела РФ, антироссийской пропаганды и финансирования иноагентов. Кроме того, минюст России включил организацию в перечень признанных нежелательными на территории страны.

https://ria.ru/20230530/roskomnadzor-1874948763.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, greenpeace, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф