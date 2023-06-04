https://ria.ru/20230604/greenpeace-1876017175.html
В России ограничили доступ к сайту Greenpeace
В России ограничили доступ к сайту Greenpeace - РИА Новости, 04.06.2023
В России ограничили доступ к сайту Greenpeace
Роскомнадзор ограничил доступ на территории РФ к сайту Greenpeace International, следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T00:25
2023-06-04T00:25
2023-06-04T00:25
россия
общество
greenpeace
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ на территории РФ к сайту Greenpeace International, следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России. "Ограничивается (доступ) к сайту", - говорится в результате поиска. Причины ограничения доступа на сайте не указаны. Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность "Гринпис" в России, в том числе из-за попыток вмешательства во внутренние дела РФ, антироссийской пропаганды и финансирования иноагентов. Кроме того, минюст России включил организацию в перечень признанных нежелательными на территории страны.
https://ria.ru/20230530/roskomnadzor-1874948763.html
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россия, общество, greenpeace, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф
Россия, Общество, Greenpeace, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Генеральная прокуратура РФ
В России ограничили доступ к сайту Greenpeace
Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту Greenpeace International