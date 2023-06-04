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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 04.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:23 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/gorlovka-1876083667.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 04.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска за 45 минут обстреляли два района Донецка и Горловку, выпустив 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T15:23
2023-06-04T15:23
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
горловка
кировский район
нато
стирол
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли два района Донецка и Горловку, выпустив 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 14.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 14.45 украинские войска выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра по Центрально-Городскому району Горловки. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230604/unichtozhenie-1876044383.html
https://ria.ru/20230604/ukraina-1875843236.html
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донецк, происшествия, горловка, кировский район, нато, стирол, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Горловка, Кировский район, НАТО, Стирол, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 15 натовских снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли два района Донецка и Горловку, выпустив 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 14.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Кроме того, представительство сообщило, что в 14.45 украинские войска выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра по Центрально-Городскому району Горловки.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияГорловкаКировский районНАТОСтиролСЦКК
 
 
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