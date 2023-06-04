https://ria.ru/20230604/frantsiya-1876016744.html

СМИ: на акциях протеста во Франции ожидают до 600 тысяч человек

СМИ: на акциях протеста во Франции ожидают до 600 тысяч человек - РИА Новости, 04.06.2023

СМИ: на акциях протеста во Франции ожидают до 600 тысяч человек

На манифестациях против пенсионной реформы во Франции 6 июня ожидают до 600 тысяч человек, сообщило издание Figaro. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T00:23

2023-06-04T00:23

2023-06-04T00:31

франция

италия

эммануэль макрон

элизабет борн

в мире

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ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. На манифестациях против пенсионной реформы во Франции 6 июня ожидают до 600 тысяч человек, сообщило издание Figaro. "Власти опасаются напряженности в колоннах манифестантов по всей стране, всего запланировано около 250 акций", - говорится в сообщении. По предварительным оценкам правоохранительных органов, на акциях по всей стране ожидается от 400 до 600 тысяч человек. В столице в протестах могут принять участие от 40 до 70 тысяч человек. В колонне манифестантов также ожидается присутствие до тысячи радикально настроенных граждан. Протестующие пройдут от эспланады Инвалидов до площади Италии. На маршруте следования марша находится здание Нацсобрания Франции, а также ресторан "Ротонда", в котором президент Франции Эммануэль Макрон отмечал победу на выборах в 2017-ом году. В ходе одной из предыдущих манифестаций протестующие подожгли навес ресторана, часть его успела полностью выгореть до того, как пожарным удалось потушить возгорание. Как сообщили изданию источники в полиции, это делает маршрут манифестации "одним из наиболее сложных" для стражей правопорядка. Это будет уже четырнадцатая общенациональная акция протеста против повышения пенсионного возраста с момента представления реформы. В январе власти Франции анонсировали проект пенсионной реформы, что вызвало волну массовых протестов в стране. Большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. После этого акции протеста стали более ожесточенными, полиция начала все чаще использовать слезоточивый газ и водометы для разгона манифестаций. Конституционный совет Франции 14 апреля окончательно одобрил ключевую статью законопроекта, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране к 2030 году.

https://ria.ru/20230522/makron-1873513589.html

https://ria.ru/20230518/golodomor-1872757531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, италия, эммануэль макрон, элизабет борн, в мире