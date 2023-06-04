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СМИ: на акциях протеста во Франции ожидают до 600 тысяч человек - РИА Новости, 04.06.2023
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00:23 04.06.2023 (обновлено: 00:31 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/frantsiya-1876016744.html
СМИ: на акциях протеста во Франции ожидают до 600 тысяч человек
СМИ: на акциях протеста во Франции ожидают до 600 тысяч человек - РИА Новости, 04.06.2023
СМИ: на акциях протеста во Франции ожидают до 600 тысяч человек
На манифестациях против пенсионной реформы во Франции 6 июня ожидают до 600 тысяч человек, сообщило издание Figaro. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T00:23
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франция
италия
эммануэль макрон
элизабет борн
в мире
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ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. На манифестациях против пенсионной реформы во Франции 6 июня ожидают до 600 тысяч человек, сообщило издание Figaro. "Власти опасаются напряженности в колоннах манифестантов по всей стране, всего запланировано около 250 акций", - говорится в сообщении. По предварительным оценкам правоохранительных органов, на акциях по всей стране ожидается от 400 до 600 тысяч человек. В столице в протестах могут принять участие от 40 до 70 тысяч человек. В колонне манифестантов также ожидается присутствие до тысячи радикально настроенных граждан. Протестующие пройдут от эспланады Инвалидов до площади Италии. На маршруте следования марша находится здание Нацсобрания Франции, а также ресторан "Ротонда", в котором президент Франции Эммануэль Макрон отмечал победу на выборах в 2017-ом году. В ходе одной из предыдущих манифестаций протестующие подожгли навес ресторана, часть его успела полностью выгореть до того, как пожарным удалось потушить возгорание. Как сообщили изданию источники в полиции, это делает маршрут манифестации "одним из наиболее сложных" для стражей правопорядка. Это будет уже четырнадцатая общенациональная акция протеста против повышения пенсионного возраста с момента представления реформы. В январе власти Франции анонсировали проект пенсионной реформы, что вызвало волну массовых протестов в стране. Большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. После этого акции протеста стали более ожесточенными, полиция начала все чаще использовать слезоточивый газ и водометы для разгона манифестаций. Конституционный совет Франции 14 апреля окончательно одобрил ключевую статью законопроекта, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране к 2030 году.
https://ria.ru/20230522/makron-1873513589.html
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франция, италия, эммануэль макрон, элизабет борн, в мире
Франция, Италия, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн, В мире
СМИ: на акциях протеста во Франции ожидают до 600 тысяч человек

Figaro: на акциях против пенсионной реформы во Франции 6 июня ожидают до 600 тысяч человек

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже
Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. На манифестациях против пенсионной реформы во Франции 6 июня ожидают до 600 тысяч человек, сообщило издание Figaro.
"Власти опасаются напряженности в колоннах манифестантов по всей стране, всего запланировано около 250 акций", - говорится в сообщении.
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По предварительным оценкам правоохранительных органов, на акциях по всей стране ожидается от 400 до 600 тысяч человек. В столице в протестах могут принять участие от 40 до 70 тысяч человек. В колонне манифестантов также ожидается присутствие до тысячи радикально настроенных граждан.
Протестующие пройдут от эспланады Инвалидов до площади Италии. На маршруте следования марша находится здание Нацсобрания Франции, а также ресторан "Ротонда", в котором президент Франции Эммануэль Макрон отмечал победу на выборах в 2017-ом году. В ходе одной из предыдущих манифестаций протестующие подожгли навес ресторана, часть его успела полностью выгореть до того, как пожарным удалось потушить возгорание. Как сообщили изданию источники в полиции, это делает маршрут манифестации "одним из наиболее сложных" для стражей правопорядка. Это будет уже четырнадцатая общенациональная акция протеста против повышения пенсионного возраста с момента представления реформы.
В январе власти Франции анонсировали проект пенсионной реформы, что вызвало волну массовых протестов в стране. Большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. После этого акции протеста стали более ожесточенными, полиция начала все чаще использовать слезоточивый газ и водометы для разгона манифестаций. Конституционный совет Франции 14 апреля окончательно одобрил ключевую статью законопроекта, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране к 2030 году.
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