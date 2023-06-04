https://ria.ru/20230604/festival-1876050855.html
Губернатор дал старт фестивалю "Новгородское лето"
Губернатор дал старт фестивалю "Новгородское лето" - РИА Новости, 04.06.2023
Губернатор дал старт фестивалю "Новгородское лето"
Губернатор Андрей Никитин дал старт фестивалю "Новгородское лето", пообещав второй сезон сделать интересным для детей и родителей. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T10:54
2023-06-04T10:54
2023-06-04T11:28
новгородская область
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Андрей Никитин дал старт фестивалю "Новгородское лето", пообещав второй сезон сделать интересным для детей и родителей. С первых дней июня в центре Великого Новгорода проходит насыщенная программа. На уличном экране мультимедийного центра "Россия" идет показ художественных и анимационных фильмов. Над акваторией реки Волхов 3 июня выступила пилотажная группа "Звезда" и Сергей Гуров с соло пилотажем. А на площади Победы-Софийской состоялся концерт Rock Cover Show. Для новгородцев выступал оркестр Новгородской филармонии в сопровождении рок-музыкантов под руководством дирижёра Льва Дунаева. Концерт собрал порядка двух тысяч зрителей. "Мы постараемся сделать все, чтобы вам, вашим детям, родителям было интересно и весело этим летом. Это здорово, что даже в прохладную погоду вы пришли сюда семьями и что вас так много. Поздравляю вас с началом сезона фестиваля " Новгородское лето", - сказал Никитин на открытии фестиваля. Как рассказал директор Новгородского областного театрально-концертного агентства Василий Ян, в прошлом году мероприятия "Новгородского лета" посетили более 350 тысяч человек. "Проект "Новгородское лето" появился благодаря губернатору Андрею Никитину - он придумал этот фестиваль, который стал нашим любимым проектом. "Новгородское лето" вошло в нашу жизнь в прошлом году. Тогда мы провели более 1400 мероприятий и получили много позитивных отзывов от новгородцев", - отметил Ян. В этом году на площадках фестиваля под открытым небом в течение 3 месяцев жителей и гостей Великого Новгорода ждут спортивные соревнования, квесты, праздники, дискотеки, концерты, лекции и мастер-классы.
https://ria.ru/20230602/gumpomosch-1875745259.html
новгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Андрей Никитин (политик)
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Андрей Никитин дал старт фестивалю "Новгородское лето", пообещав второй сезон сделать интересным для детей и родителей.
С первых дней июня в центре Великого Новгорода
проходит насыщенная программа. На уличном экране мультимедийного центра "Россия" идет показ художественных и анимационных фильмов. Над акваторией реки Волхов
3 июня выступила пилотажная группа "Звезда" и Сергей Гуров
с соло пилотажем. А на площади Победы-Софийской состоялся концерт Rock Cover Show. Для новгородцев выступал оркестр Новгородской филармонии в сопровождении рок-музыкантов под руководством дирижёра Льва Дунаева. Концерт собрал порядка двух тысяч зрителей.
"Мы постараемся сделать все, чтобы вам, вашим детям, родителям было интересно и весело этим летом. Это здорово, что даже в прохладную погоду вы пришли сюда семьями и что вас так много. Поздравляю вас с началом сезона фестиваля " Новгородское лето", - сказал Никитин на открытии фестиваля.
Как рассказал директор Новгородского областного театрально-концертного агентства Василий Ян, в прошлом году мероприятия "Новгородского лета" посетили более 350 тысяч человек.
Новгородская область отправит в зону СВО десять тонн гуманитарного груза
"Проект "Новгородское лето" появился благодаря губернатору Андрею Никитину - он придумал этот фестиваль, который стал нашим любимым проектом. "Новгородское лето" вошло в нашу жизнь в прошлом году. Тогда мы провели более 1400 мероприятий и получили много позитивных отзывов от новгородцев", - отметил Ян.
В этом году на площадках фестиваля под открытым небом в течение 3 месяцев жителей и гостей Великого Новгорода ждут спортивные соревнования, квесты, праздники, дискотеки, концерты, лекции и мастер-классы.