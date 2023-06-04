https://ria.ru/20230604/elektromobili-1876126782.html

Белоруссия и Китай будут вместе производить электромобили

Белоруссия и Китай будут вместе производить электромобили - РИА Новости, 04.06.2023

Белоруссия и Китай будут вместе производить электромобили

Минск и Пекин договорились об организации совместного производства электромобилей на территории Белоруссии, заявил министр экономики Александр Червяков по... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T21:56

2023-06-04T21:56

2023-06-04T21:56

технологии

белоруссия

китай

минск

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599979913_0:0:3214:1809_1920x0_80_0_0_b95ccbd200e46e51923f329177dfd095.jpg

МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Минск и Пекин договорились об организации совместного производства электромобилей на территории Белоруссии, заявил министр экономики Александр Червяков по итогам визита белорусской делегации в КНР. "Ряд компаний дал свое согласие по организации производства в Беларуси электромобилей. Очень важно, что решены вопросы по организации механизма поставки технологического оборудования для модернизации наших предприятий", - рассказал Червяков, видеофрагмент речи которого опубликовала в воскресенье пресс-служба белорусского правительства.Министр также сообщил, что в ходе визита решены вопросы обеспечения оборудованием Национального аэропорта "Минск", достигнуты договоренности по поставкам 15 железнодорожных локомотивов и об увеличении в 4 раза количества разрешений для белорусского автотранспорта, осуществляющего грузоперевозки в КНР. Минск и Пекин также договорились о развитии совместных проектов по подготовки кадров в сфере здравоохранения, а также производству медоборудования и фармацевтической продукции.

https://ria.ru/20230518/elektromobili-1872530138.html

белоруссия

китай

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, белоруссия, китай, минск, авто