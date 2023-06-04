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Белоруссия и Китай будут вместе производить электромобили - РИА Новости, 04.06.2023
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21:56 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/elektromobili-1876126782.html
Белоруссия и Китай будут вместе производить электромобили
Белоруссия и Китай будут вместе производить электромобили - РИА Новости, 04.06.2023
Белоруссия и Китай будут вместе производить электромобили
Минск и Пекин договорились об организации совместного производства электромобилей на территории Белоруссии, заявил министр экономики Александр Червяков по... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T21:56
2023-06-04T21:56
технологии
белоруссия
китай
минск
авто
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МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Минск и Пекин договорились об организации совместного производства электромобилей на территории Белоруссии, заявил министр экономики Александр Червяков по итогам визита белорусской делегации в КНР. &quot;Ряд компаний дал свое согласие по организации производства в Беларуси электромобилей. Очень важно, что решены вопросы по организации механизма поставки технологического оборудования для модернизации наших предприятий&quot;, - рассказал Червяков, видеофрагмент речи которого опубликовала в воскресенье пресс-служба белорусского правительства.Министр также сообщил, что в ходе визита решены вопросы обеспечения оборудованием Национального аэропорта "Минск", достигнуты договоренности по поставкам 15 железнодорожных локомотивов и об увеличении в 4 раза количества разрешений для белорусского автотранспорта, осуществляющего грузоперевозки в КНР. Минск и Пекин также договорились о развитии совместных проектов по подготовки кадров в сфере здравоохранения, а также производству медоборудования и фармацевтической продукции.
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технологии, белоруссия, китай, минск, авто
Технологии, Белоруссия, Китай, Минск, Авто
Белоруссия и Китай будут вместе производить электромобили

Минск и Пекин договорились о совместном производстве электромобилей в Белоруссии

© Радио Sputnik Виктор Толочко | Перейти в медиабанкАвтомобили на проспекте Независимости в Минске
Автомобили на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© Радио Sputnik Виктор Толочко
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Автомобили на проспекте Независимости в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Минск и Пекин договорились об организации совместного производства электромобилей на территории Белоруссии, заявил министр экономики Александр Червяков по итогам визита белорусской делегации в КНР.
«

"Ряд компаний дал свое согласие по организации производства в Беларуси электромобилей. Очень важно, что решены вопросы по организации механизма поставки технологического оборудования для модернизации наших предприятий", - рассказал Червяков, видеофрагмент речи которого опубликовала в воскресенье пресс-служба белорусского правительства.

Министр также сообщил, что в ходе визита решены вопросы обеспечения оборудованием Национального аэропорта "Минск", достигнуты договоренности по поставкам 15 железнодорожных локомотивов и об увеличении в 4 раза количества разрешений для белорусского автотранспорта, осуществляющего грузоперевозки в КНР.
Минск и Пекин также договорились о развитии совместных проектов по подготовки кадров в сфере здравоохранения, а также производству медоборудования и фармацевтической продукции.
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