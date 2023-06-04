https://ria.ru/20230604/dtp-1876107610.html

На Кубани в ДТП с грузовиком погибли двое взрослых и ребенок

На Кубани в ДТП с грузовиком погибли двое взрослых и ребенок - РИА Новости, 04.06.2023

На Кубани в ДТП с грузовиком погибли двое взрослых и ребенок

Три человека, включая одного ребёнка, погибли в лобовом столкновении грузовика MAN с легковым автомобилем Skoda на трассе Кубани, сообщают в пресс-службе... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T18:52

2023-06-04T18:52

2023-06-04T18:52

происшествия

skoda octavia

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 4 июн – РИА Новости. Три человека, включая одного ребёнка, погибли в лобовом столкновении грузовика MAN с легковым автомобилем Skoda на трассе Кубани, сообщают в пресс-службе краевого ГУ МВД. Авария произошла в воскресенье на автодороге "Обход станицы Выселки". Водитель грузовика MAN вышел на обгон и допустил лобовое столкновение с Skoda Octavia. "В ДТП погибли три человека, один из которых ребенок 2012 года рождения. Один пострадавший доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875953111.html

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, skoda octavia, краснодарский край