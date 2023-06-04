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На Кубани в ДТП с грузовиком погибли двое взрослых и ребенок - РИА Новости, 04.06.2023
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18:52 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/dtp-1876107610.html
На Кубани в ДТП с грузовиком погибли двое взрослых и ребенок
На Кубани в ДТП с грузовиком погибли двое взрослых и ребенок - РИА Новости, 04.06.2023
На Кубани в ДТП с грузовиком погибли двое взрослых и ребенок
Три человека, включая одного ребёнка, погибли в лобовом столкновении грузовика MAN с легковым автомобилем Skoda на трассе Кубани, сообщают в пресс-службе... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T18:52
2023-06-04T18:52
происшествия
skoda octavia
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 4 июн – РИА Новости. Три человека, включая одного ребёнка, погибли в лобовом столкновении грузовика MAN с легковым автомобилем Skoda на трассе Кубани, сообщают в пресс-службе краевого ГУ МВД. Авария произошла в воскресенье на автодороге "Обход станицы Выселки". Водитель грузовика MAN вышел на обгон и допустил лобовое столкновение с Skoda Octavia. "В ДТП погибли три человека, один из которых ребенок 2012 года рождения. Один пострадавший доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875953111.html
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Наталья Макарова
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происшествия, skoda octavia, краснодарский край
Происшествия, Skoda Octavia, Краснодарский край
На Кубани в ДТП с грузовиком погибли двое взрослых и ребенок

На Кубани при лобовом столкновении грузовика и легковушки погибли двое взрослых и ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 4 июн – РИА Новости. Три человека, включая одного ребёнка, погибли в лобовом столкновении грузовика MAN с легковым автомобилем Skoda на трассе Кубани, сообщают в пресс-службе краевого ГУ МВД.
Авария произошла в воскресенье на автодороге "Обход станицы Выселки". Водитель грузовика MAN вышел на обгон и допустил лобовое столкновение с Skoda Octavia.
«
"В ДТП погибли три человека, один из которых ребенок 2012 года рождения. Один пострадавший доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
Место ДТП на трассе Р-21 Кола в Ленинградской области
В Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса
3 июня, 15:02
 
ПроисшествияSkoda OctaviaКраснодарский край
 
 
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