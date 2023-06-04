https://ria.ru/20230604/donetsk-1876017418.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 22.15 обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T00:34
2023-06-04T00:34
2023-06-04T00:34
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 22.15 обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:15 - населенный пункт Тоненькое - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что украинские войска в субботу в 17.10 обстреляли Куйбышевский район Донецка 10 ракетами из РСЗО. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230604/trevoga-1876017298.html
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк
ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов "натовского" калибра