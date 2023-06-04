https://ria.ru/20230604/donbass-1876071565.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 04.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска чуть более чем за час обстреляли три района Донецка и Горловку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T13:47

2023-06-04T13:47

2023-06-04T13:47

донецк

горловка

донецкая народная республика

нато

стирол

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска чуть более чем за час обстреляли три района Донецка и Горловку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 13.05 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 13.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 12.00 украинские войска выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230604/donbass-1876060592.html

https://ria.ru/20230604/gorlovka-1876044570.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк, происшествия