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Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 04.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/donbass-1876060592.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 04.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибра 152 миллиметра,... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T12:19
2023-06-04T12:19
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
горловка
нато
стирол
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 10.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров, &lt;...&gt; 10.20 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 11.45 украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230604/gorlovka-1876044570.html
https://ria.ru/20230604/aleksandrovka-1876038096.html
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происшествия, донецк, макеевка, горловка, нато, стирол, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Горловка, НАТО, Стирол, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку, Макеевке и Горловке 13 снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 10.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров, <...> 10.20 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Кроме того, представительство сообщило, что в 11.45 украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкМакеевкаГорловкаНАТОСтиролСЦКК
 
 
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