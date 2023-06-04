https://ria.ru/20230604/donbass-1876035062.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 04.06.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T08:40
2023-06-04T08:40
2023-06-04T08:40
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецк
донецкая народная республика
нато
сцкк
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 07:45 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ...07:45 - населенный пункт Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230604/obstrel-1876017683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, макеевка, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Макеевке и Донецку 11 снарядов