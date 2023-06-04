Рейтинг@Mail.ru
Оптимизма в отношениях с США нет, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 04.06.2023 (обновлено: 12:30 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/diplomatiya-1876060247.html
Оптимизма в отношениях с США нет, заявил Ушаков
Оптимизма в отношениях с США нет, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.06.2023
Оптимизма в отношениях с США нет, заявил Ушаков
Просвета в отношениях России и США не просматривается, состояние дел оптимизма не вызывает, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T12:16
2023-06-04T12:30
сша
россия
в мире
юрий ушаков
павел зарубин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40872/84/408728479_0:174:3026:1876_1920x0_80_0_0_b0aeae6d1a58fc180eb507759cbafd3b.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Просвета в отношениях России и США не просматривается, состояние дел оптимизма не вызывает, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".."Просвет не просматривается. Вы знаете, состояние дел на российско- американском треке оптимизма не вызывает", - сказал он.
https://ria.ru/20230603/kontakty-1875952109.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40872/84/408728479_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_790528fa4e1bc3eff2418e19e14a2da4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире, юрий ушаков, павел зарубин
США, Россия, В мире, Юрий Ушаков, Павел Зарубин
Оптимизма в отношениях с США нет, заявил Ушаков

Ушаков заявил, что просвета в отношениях России и США не просматривается

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Просвета в отношениях России и США не просматривается, состояние дел оптимизма не вызывает, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин"..
"Просвет не просматривается. Вы знаете, состояние дел на российско- американском треке оптимизма не вызывает", - сказал он.
Помощник президента России Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Ушаков подтвердил сохранение периодических контактов России и США
3 июня, 14:53
 
СШАРоссияВ миреЮрий УшаковПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала