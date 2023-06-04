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Состояние детей, раненных при обстреле под Белгородом, улучшилось - РИА Новости, 04.06.2023
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12:08 04.06.2023 (обновлено: 12:48 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/deti-1876059593.html
Состояние детей, раненных при обстреле под Белгородом, улучшилось
Состояние детей, раненных при обстреле под Белгородом, улучшилось - РИА Новости, 04.06.2023
Состояние детей, раненных при обстреле под Белгородом, улучшилось
Перевод в Москву на лечение пострадавших при обстрелах с украинской стороны приграничных районов Белгородской области не требуется, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T12:08
2023-06-04T12:48
белгород
происшествия
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БЕЛГОРОД, 4 июн – РИА Новости. Перевод в Москву на лечение пострадавших при обстрелах с украинской стороны приграничных районов Белгородской области не требуется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.В воскресенье он рассказал, что посетил раненых жителей, которые сейчас проходят лечение в больнице."Посмотрел - все идут на поправку", - написал Гладков.По его словам, врачи отмечают положительную динамику в состоянии мальчика и девочки, пострадавших при обстреле села Соболевка Валуйского округа. "Очень рад, что положительная динамика уже и у девушки Ани, которая пострадала при обстреле в Шебекино. Навещал ее ровно неделю назад. Очень большие изменения: уже платьице надела, уже улыбается, уже фотографируется. Всё хорошо идет", - сообщил губернатор.Он рассказал, что навестил раненых жителей из Шебекинского и Грайворонского округов и Краснояружского района. По данным медиков, состояние и степень полученных травм у всех разные: кто-то в ожоговом отделении, кто-то в гнойной хирургии, кто-то в травматологическом отделении."Были переживания у сотрудников предприятия за коллегу, который получил ожог верхних дыхательных путей во время обстрела, когда загорелся производственный корпус предприятия. Состояние тяжелое, сажу из легких достают кусками. У трех других пострадавших во время обстрела на этом же предприятии динамика стабильная", - сообщил губернатор.Он отметил, что пострадавшие работники предприятия очень переживают за родной город – Шебекино."Дополнительного перевода в Москву на лечение для всех пострадавших не требуется. Врачи справляются. Лекарственные препараты есть", - подчеркнул Гладков.Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский.
https://ria.ru/20230602/shebekino-1875715203.html
https://ria.ru/20230602/obstrely-1875719993.html
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белгород, происшествия
Белгород, Происшествия
Состояние детей, раненных при обстреле под Белгородом, улучшилось

Состояние детей, раненных при обстреле села Соболевка под Белгородом, улучшилось

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 4 июн – РИА Новости. Перевод в Москву на лечение пострадавших при обстрелах с украинской стороны приграничных районов Белгородской области не требуется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
В воскресенье он рассказал, что посетил раненых жителей, которые сейчас проходят лечение в больнице.
"Посмотрел - все идут на поправку", - написал Гладков.
По его словам, врачи отмечают положительную динамику в состоянии мальчика и девочки, пострадавших при обстреле села Соболевка Валуйского округа. "Очень рад, что положительная динамика уже и у девушки Ани, которая пострадала при обстреле в Шебекино. Навещал ее ровно неделю назад. Очень большие изменения: уже платьице надела, уже улыбается, уже фотографируется. Всё хорошо идет", - сообщил губернатор.
Он рассказал, что навестил раненых жителей из Шебекинского и Грайворонского округов и Краснояружского района. По данным медиков, состояние и степень полученных травм у всех разные: кто-то в ожоговом отделении, кто-то в гнойной хирургии, кто-то в травматологическом отделении.
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"Были переживания у сотрудников предприятия за коллегу, который получил ожог верхних дыхательных путей во время обстрела, когда загорелся производственный корпус предприятия. Состояние тяжелое, сажу из легких достают кусками. У трех других пострадавших во время обстрела на этом же предприятии динамика стабильная", - сообщил губернатор.
Он отметил, что пострадавшие работники предприятия очень переживают за родной город – Шебекино.
"Дополнительного перевода в Москву на лечение для всех пострадавших не требуется. Врачи справляются. Лекарственные препараты есть", - подчеркнул Гладков.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский.
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