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Минобороны Японии и Южной Кореи договорились укреплять сотрудничество

Минобороны Японии и Южной Кореи договорились укреплять сотрудничество - РИА Новости, 04.06.2023

Минобороны Японии и Южной Кореи договорились укреплять сотрудничество

Министры обороны Южной Кореи и Японии на первой с 2019 года двусторонней встрече договорились о развитии сотрудничества в области безопасности, в том числе и на РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T11:04

2023-06-04T11:04

2023-06-04T11:05

в мире

южная корея

япония

сша

анна евстигнеева

оон

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СЕУЛ, 4 июн – РИА Новости. Министры обороны Южной Кореи и Японии на первой с 2019 года двусторонней встрече договорились о развитии сотрудничества в области безопасности, в том числе и на трехсторонней основе вместе с США для сдерживания ракетной и ядерной угроз Северной Кореи, сообщило министерство обороны Южной Кореи. Как сообщило ведомство, министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп и министр обороны Японии Ясукадзу Хамада встретились на полях саммита "Диалога Шангри-Ла" в Сингапуре в воскресенье. "Оба министра согласились с важностью дальнейшего развития сотрудничества в области безопасности между Южной Кореей и Японией, а также Южной Кореей, Японией и США для сдерживания ядерной и ракетной угроз Северной Кореи и повышения уровня стабильности и мира в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявило министерство. Отмечается, что это первые переговоры на уровне министров обороны между странами с ноября 2019 года. Стороны также "решительно осудили" запуск Пхеньяном 31 мая "баллистической ракеты большой дальности под предлогом запуска так называемого спутника" как "серьезное" нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих любые пуски с использованием технологии баллистических ракет. Министры сошлись во мнении, что важно выстраивать доверие между оборонными ведомствами Японии и Южной Кореи и развивать обмены на различных уровнях, а также продвигать двустороннее и трёхстороннее сотрудничество с США. КНДР 31 мая в 6.27 (0.27 мск) попыталась запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" ("Телескоп -1") на ракета-носителе типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день" - ред) с новым двигателем, но на этапе запуска двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива и пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск. Южная Корея осудила запуск спутника КНДР как провокацию и серьезное нарушение резолюций Совбеза ООН, а МИД страны ранее пообещал Пхеньяну "расплату" за попытки запустить спутник. Южнокорейские военные также продолжают работу по поиску и подъему из моря обломков северокорейской ракеты-носителя. Ранее зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что первопричина напряженности в зоне Корейского полуострова заключается в стремлении США и их союзников нарастить давление на КНДР.

https://ria.ru/20230531/indiya-1875250916.html

https://ria.ru/20230531/raketa-1875224269.html

южная корея

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, япония, сша, анна евстигнеева, оон