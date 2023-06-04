https://ria.ru/20230604/bezopasnost-1876029382.html

КНР выразила готовность развивать кооперацию по региональной безопасности

КНР выразила готовность развивать кооперацию по региональной безопасности - РИА Новости, 04.06.2023

КНР выразила готовность развивать кооперацию по региональной безопасности

Китай готов продвигать здоровое развитие сотрудничества в области региональной безопасности, заявил в воскресенье министр обороны КНР Ли Шанфу на форуме по... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T06:51

2023-06-04T06:51

2023-06-04T06:51

китай

тайвань

сингапур (город)

ли шанфу

в мире

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ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Китай готов продвигать здоровое развитие сотрудничества в области региональной безопасности, заявил в воскресенье министр обороны КНР Ли Шанфу на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. "Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы укреплять сознательность азиатско-тихоокеанского сообщества единой судьбы, способствовать здоровому развитию сотрудничества в сфере региональной безопасности и стремиться к выстраиванию открытой, инклюзивной, прозрачной и равноправной архитектуры сотрудничества в области региональной безопасности", - заявил Ли Шанфу, слова которого приводит минобороны Китая. Вместе с тем он подчеркнул, что Тайвань является частью Китая, а решение тайваньского вопроса – дело исключительно китайского народа. "Если кто-то осмелится отколоть Тайвань от Китая, китайская армия нисколько не будет колебаться, не будет бояться какого бы то ни было противника, а любой ценой будет решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность", - добавил министр. Ли Шанфу также изложил позицию Китая по вопросу Южно-Китайского моря и китайско-американским отношениям.

https://ria.ru/20230525/zaes-1874161988.html

китай

тайвань

сингапур (город)

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китай, тайвань, сингапур (город), ли шанфу, в мире