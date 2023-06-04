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КНР выразила готовность развивать кооперацию по региональной безопасности
КНР выразила готовность развивать кооперацию по региональной безопасности - РИА Новости, 04.06.2023
КНР выразила готовность развивать кооперацию по региональной безопасности
Китай готов продвигать здоровое развитие сотрудничества в области региональной безопасности, заявил в воскресенье министр обороны КНР Ли Шанфу на форуме по... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T06:51
2023-06-04T06:51
2023-06-04T06:51
китай
тайвань
сингапур (город)
ли шанфу
в мире
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ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Китай готов продвигать здоровое развитие сотрудничества в области региональной безопасности, заявил в воскресенье министр обороны КНР Ли Шанфу на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. "Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы укреплять сознательность азиатско-тихоокеанского сообщества единой судьбы, способствовать здоровому развитию сотрудничества в сфере региональной безопасности и стремиться к выстраиванию открытой, инклюзивной, прозрачной и равноправной архитектуры сотрудничества в области региональной безопасности", - заявил Ли Шанфу, слова которого приводит минобороны Китая. Вместе с тем он подчеркнул, что Тайвань является частью Китая, а решение тайваньского вопроса – дело исключительно китайского народа. "Если кто-то осмелится отколоть Тайвань от Китая, китайская армия нисколько не будет колебаться, не будет бояться какого бы то ни было противника, а любой ценой будет решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность", - добавил министр. Ли Шанфу также изложил позицию Китая по вопросу Южно-Китайского моря и китайско-американским отношениям.
https://ria.ru/20230525/zaes-1874161988.html
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китай, тайвань, сингапур (город), ли шанфу, в мире
Китай, Тайвань, Сингапур (город), Ли Шанфу, В мире
КНР выразила готовность развивать кооперацию по региональной безопасности
Глава минобороны КНР Ли: Пекин готов развивать сотрудничество по региональной безопасности