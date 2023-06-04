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СМИ: украинские беженцы захватили и держат в страхе польский город
СМИ: украинские беженцы захватили и держат в страхе польский город - РИА Новости, 04.06.2023
СМИ: украинские беженцы захватили и держат в страхе польский город
Украинские беженцы "захватили" польский город Красныстав и держат в страхе его жителей, пишет местный портал Lublin112. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T02:28
2023-06-04T02:28
2023-06-04T07:03
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Украинские беженцы "захватили" польский город Красныстав и держат в страхе его жителей, пишет местный портал Lublin112.Речь, как утверждается в статье, идет о группе из нескольких десятков украинцев с цыганскими корнями, из-за чего "когда-то мирный город стал местом мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей".Изначально с беженцами не было никаких проблем и люди даже не обращали на них внимание, однако со временем начали происходить тревожные и "шокирующие события", сообщается в материале. Издание рассказало о случае, когда сотрудники полиции попытались поговорить с одним из украинцев, а более дюжины его соотечественников попытались прогнать полицейских, при этом помешали им лишь "жесткая реакция" правоохранителей и угроза применения силы."Жители Красныстава также отмечают, как беженцы ведут себя в магазинах. Они ходят между полками, открывают упаковки различных продуктов, "угощаются" содержимым, а затем кладут обратно", - говорится в статье.Сообщения о многочисленных нарушениях или агрессивном поведении украинцев публикуются в социальных сетях. При этом сигналов оказалось так много, что в ситуацию пришлось вмешаться местным властям: мэр Красныстава Роберт Костюк заверил, что будет следить за тем, чтобы каждый из жителей чувствовал себя в безопасности.Городские власти уже провели встречу с руководством полиции, в результате было решено усилить патрулирование мест проживания беженцев.По данным польских властей, сейчас в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего там проживают 2,3 миллиона украинцев.
https://ria.ru/20230531/bezhenka-1875340007.html
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в мире, украина, польша
СМИ: украинские беженцы захватили и держат в страхе польский город
Lublin112: беженцы с Украины захватили польский город Красныстав, запугав его жителей
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости.
Украинские беженцы "захватили" польский город Красныстав и держат в страхе его жителей, пишет
местный портал Lublin112.
Речь, как утверждается в статье, идет о группе из нескольких десятков украинцев с цыганскими корнями, из-за чего "когда-то мирный город стал местом мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей".
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Изначально с беженцами не было никаких проблем и люди даже не обращали на них внимание, однако со временем начали происходить тревожные и "шокирующие события", сообщается в материале. Издание рассказало о случае, когда сотрудники полиции попытались поговорить с одним из украинцев, а более дюжины его соотечественников попытались прогнать полицейских, при этом помешали им лишь "жесткая реакция" правоохранителей и угроза применения силы.
"Жители Красныстава также отмечают, как беженцы ведут себя в магазинах. Они ходят между полками, открывают упаковки различных продуктов, "угощаются" содержимым, а затем кладут обратно", - говорится в статье.
Сообщения о многочисленных нарушениях или агрессивном поведении украинцев публикуются в социальных сетях. При этом сигналов оказалось так много, что в ситуацию пришлось вмешаться местным властям: мэр Красныстава Роберт Костюк заверил, что будет следить за тем, чтобы каждый из жителей чувствовал себя в безопасности.
Городские власти уже провели встречу с руководством полиции, в результате было решено усилить патрулирование мест проживания беженцев.
По данным польских властей, сейчас в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины
, а всего там проживают 2,3 миллиона украинцев.
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