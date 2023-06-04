https://ria.ru/20230604/belorussiya-1876079117.html

Белоруссия направила жалобу на Польшу по Конвенции Эспо

Белоруссия направила жалобу на Польшу по Конвенции Эспо - РИА Новости, 04.06.2023

Белоруссия направила жалобу на Польшу по Конвенции Эспо

Белоруссия направила представление о нарушении Польшей Конвенции Эспо в комитет, ответственный за ее исполнение, сообщил министр природных ресурсов и охраны... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T14:51

2023-06-04T14:51

2023-06-04T14:51

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МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Белоруссия направила представление о нарушении Польшей Конвенции Эспо в комитет, ответственный за ее исполнение, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Андрей Худык, чьи слова цитирует агентство Sputnik Беларусь. Министр напомнил, что белорусское природоохранное ведомство обращалось к компетентным международным организациям и органам многосторонних природоохранных соглашений с просьбой оказать содействие в решении данной проблемы. Однако просьба Минска была оставлена без внимания. "Вместе с тем Беларусь продолжает отстаивать свои позиции. В апреле этого года мы направили в комитет по осуществлению Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо - ред.) представление Беларуси о нарушении Польшей положений международного договора", - цитирует Худыка агентство. По его словам, этот договор закрепляет обязанность его государств-участников проводить процедуру оценки воздействия на окружающую среду строительства объектов, которые могут оказывать негативное трансграничное воздействие на окружающую среду. Некоторые виды деятельности также рассматриваются по процедуре Конвенции Эспо, например, обширная вырубка лесов. "Надеемся, что комитет по осуществлению Конвенции Эспо отбросит политические пристрастия и рассмотрит наше представление сугубо с точки зрения охраны окружающей среды", - добавил министр природных ресурсов Белоруссии. Польша на фоне миграционного кризиса у границ с Белоруссией в 2021 году приняла решение о строительстве постоянного защитного сооружения. Длина построенного забора на границе - 186 километров, высота - пять метров, он блокировал пути традиционной миграции зубров и других обитателей Беловежской пущи. В Минске считают, что забор в Беловежской пуще, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, разделяет реликтовый лес на белорусскую и польскую части, что нарушает целостность его экосистемы.

https://ria.ru/20230530/sanktsii-1875084471.html

https://ria.ru/20230524/belopasnost-1873920791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, польша, минск, юнеско