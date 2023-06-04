Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия направила жалобу на Польшу по Конвенции Эспо - РИА Новости, 04.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/belorussiya-1876079117.html
Белоруссия направила жалобу на Польшу по Конвенции Эспо
Белоруссия направила жалобу на Польшу по Конвенции Эспо - РИА Новости, 04.06.2023
Белоруссия направила жалобу на Польшу по Конвенции Эспо
Белоруссия направила представление о нарушении Польшей Конвенции Эспо в комитет, ответственный за ее исполнение, сообщил министр природных ресурсов и охраны... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T14:51
2023-06-04T14:51
в мире
белоруссия
польша
минск
юнеско
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996736_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_82109646ac34a4d44c81ead4767257e4.jpg
МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Белоруссия направила представление о нарушении Польшей Конвенции Эспо в комитет, ответственный за ее исполнение, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Андрей Худык, чьи слова цитирует агентство Sputnik Беларусь. Министр напомнил, что белорусское природоохранное ведомство обращалось к компетентным международным организациям и органам многосторонних природоохранных соглашений с просьбой оказать содействие в решении данной проблемы. Однако просьба Минска была оставлена без внимания. "Вместе с тем Беларусь продолжает отстаивать свои позиции. В апреле этого года мы направили в комитет по осуществлению Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо - ред.) представление Беларуси о нарушении Польшей положений международного договора", - цитирует Худыка агентство. По его словам, этот договор закрепляет обязанность его государств-участников проводить процедуру оценки воздействия на окружающую среду строительства объектов, которые могут оказывать негативное трансграничное воздействие на окружающую среду. Некоторые виды деятельности также рассматриваются по процедуре Конвенции Эспо, например, обширная вырубка лесов. "Надеемся, что комитет по осуществлению Конвенции Эспо отбросит политические пристрастия и рассмотрит наше представление сугубо с точки зрения охраны окружающей среды", - добавил министр природных ресурсов Белоруссии. Польша на фоне миграционного кризиса у границ с Белоруссией в 2021 году приняла решение о строительстве постоянного защитного сооружения. Длина построенного забора на границе - 186 километров, высота - пять метров, он блокировал пути традиционной миграции зубров и других обитателей Беловежской пущи. В Минске считают, что забор в Беловежской пуще, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, разделяет реликтовый лес на белорусскую и польскую части, что нарушает целостность его экосистемы.
https://ria.ru/20230530/sanktsii-1875084471.html
https://ria.ru/20230524/belopasnost-1873920791.html
белоруссия
польша
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996736_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_293be2a3e10e3a38cd1963ece3f7de0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, польша, минск, юнеско
В мире, Белоруссия, Польша, Минск, ЮНЕСКО
Белоруссия направила жалобу на Польшу по Конвенции Эспо

Белоруссия направила представление о нарушении Польшей Конвенции Эспо

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроспект Независимости и площадь Победы в Минске
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Белоруссия направила представление о нарушении Польшей Конвенции Эспо в комитет, ответственный за ее исполнение, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Андрей Худык, чьи слова цитирует агентство Sputnik Беларусь.
Министр напомнил, что белорусское природоохранное ведомство обращалось к компетентным международным организациям и органам многосторонних природоохранных соглашений с просьбой оказать содействие в решении данной проблемы. Однако просьба Минска была оставлена без внимания.
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Польша призвала ЕС последовать ее примеру и наложить санкции на Белоруссию
30 мая, 15:01
"Вместе с тем Беларусь продолжает отстаивать свои позиции. В апреле этого года мы направили в комитет по осуществлению Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо - ред.) представление Беларуси о нарушении Польшей положений международного договора", - цитирует Худыка агентство.
По его словам, этот договор закрепляет обязанность его государств-участников проводить процедуру оценки воздействия на окружающую среду строительства объектов, которые могут оказывать негативное трансграничное воздействие на окружающую среду. Некоторые виды деятельности также рассматриваются по процедуре Конвенции Эспо, например, обширная вырубка лесов.
«
"Надеемся, что комитет по осуществлению Конвенции Эспо отбросит политические пристрастия и рассмотрит наше представление сугубо с точки зрения охраны окружающей среды", - добавил министр природных ресурсов Белоруссии.
Польша на фоне миграционного кризиса у границ с Белоруссией в 2021 году приняла решение о строительстве постоянного защитного сооружения. Длина построенного забора на границе - 186 километров, высота - пять метров, он блокировал пути традиционной миграции зубров и других обитателей Беловежской пущи. В Минске считают, что забор в Беловежской пуще, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, разделяет реликтовый лес на белорусскую и польскую части, что нарушает целостность его экосистемы.
Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Кремль отреагировал на угрозы Польши в адрес Белоруссии
24 мая, 17:46
 
В миреБелоруссияПольшаМинскЮНЕСКО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала