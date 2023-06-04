https://ria.ru/20230604/aleksandrovka-1876038096.html
Украинские войска обстреляли Александровку ракетами
Украинские войска обстреляли Александровку ракетами - РИА Новости, 04.06.2023
Украинские войска обстреляли Александровку ракетами
Украинские войска в воскресенье утром выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T09:13
2023-06-04T09:13
2023-06-04T09:18
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
александровка (азовский район)
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.00 - н.п. Кураховка - н.п. Александровка: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
https://ria.ru/20230603/pogibshiy-1875985254.html
донецкая народная республика
александровка (азовский район)
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сцкк, александровка (азовский район), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Александровка (Азовский район), Происшествия
Украинские войска обстреляли Александровку ракетами
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Александровке