https://ria.ru/20230603/zelenograd-1875911889.html

В Зеленограде возле станции МЦД-3 "Крюково" стартовало благоустройство

В Зеленограде возле станции МЦД-3 "Крюково" стартовало благоустройство - РИА Новости, 03.06.2023

В Зеленограде возле станции МЦД-3 "Крюково" стартовало благоустройство

Работы по благоустройству территорий стартовали возле станции третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) "Крюково" в Зеленограде, сообщили в... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T09:22

2023-06-03T09:22

2023-06-03T09:22

городское хозяйство москвы

зеленоград

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Работы по благоустройству территорий стартовали возле станции третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) "Крюково" в Зеленограде, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территорий возле станции МЦД-3 "Крюково" в Зеленограде… В границы работ вошли улицы Панфилова, Ленина и Советская, Крюковская и Привокзальная площади, Проектируемый проезд №898 и участок Новокрюковской улицы между домами 7 и 10", - рассказали в пресс-службе. В свою очередь, заммэра отметил, что эта станция станет конечной остановкой третьего Московского центрального диаметра "Ленинградско-Казанский", который соединит Зеленоград и подмосковный город Раменское уже в этом году. "Главная задача - улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, ведь после запуска диаметра, согласно проведенным расчетам, число пассажиров вырастет в полтора раза - до 50 тысяч человек в сутки", - пояснил Бирюков. Он подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. "В рамках проекта уберем в кабельную канализацию воздушные провода, выполним прокладку дополнительной водосточной сети, заменим покрытие на тротуарах и проезжей части, установим остановочные павильоны и энергоэффективные фонари, проведем озеленение. Для повышения безопасности пешеходов на переходах появятся опоры контрастного освещения и новый светофор на улице Ленина", - рассказал Бирюков. Добавляется, что около станции МЦД-3 "Крюково" сделают две плоскостные парковки, еще почти 300 парковочных мест будет организовано на благоустраиваемых улицах. Для такси выделят специальные места стоянки. В настоящее время ведутся работы по обустройству разворотной площадки для автобусов возле дома 15 на улице Панфилова. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что основные работы возле транспортного объекта планируется завершить к концу этого года.

https://ria.ru/20230526/blagoustroystvo-1874254644.html

https://ria.ru/20230504/stantsii-1869699197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, зеленоград, москва, петр бирюков