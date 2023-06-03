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В Нижегородской области задержали членов организации "Граждане СССР"* - РИА Новости, 03.06.2023
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16:48 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/zaderzhanie-1875966648.html
В Нижегородской области задержали членов организации "Граждане СССР"*
В Нижегородской области задержали членов организации "Граждане СССР"* - РИА Новости, 03.06.2023
В Нижегородской области задержали членов организации "Граждане СССР"*
Члены запрещённой в России экстремистской организации "Граждане СССР"* задержаны в Нижегородской области, сообщила в субботу пресс-служба УФСБ региона. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T16:48
2023-06-03T16:48
происшествия
россия
нижегородская область
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Члены запрещённой в России экстремистской организации "Граждане СССР"* задержаны в Нижегородской области, сообщила в субботу пресс-служба УФСБ региона. "Члены экстремистской организации являются активными сторонниками идей о нелегитимности существующего конституционного строя РФ и необходимости восстановления "государственности СССР"... Возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации")", - говорится в сообщении. Отмечается, что по месту регистрации и жительства фигурантов уголовного дела в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Ардатове, Шахунье и в городе Бор проведены обыски. В ходе обысков были изъяты документы, печати, символика, печатная продукция, подтверждающие их причастность к организации "Граждане СССР"*. В свою очередь, пресс-служба регионального управления МВД сообщает о том, что в качестве подозреваемых допрошены трое активных участников запрещённой организации. "Граждане подозреваются в размещении в открытых источниках информации различных материалов, содержащих призывы к вступлению в запрещенную организацию, отказу от гражданства РФ и иным противоправным действиям. В отношении данных лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - подчеркивается в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области. Деятельность организации "Граждане СССР"* признана экстремистской и запрещена на всей территории России Самарским областным судом 16 июня 2022 года.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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происшествия, россия, нижегородская область, нижний новгород
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород
В Нижегородской области задержали членов организации "Граждане СССР"*

В Нижегородской области задержали членов запрещенной организации "Граждане СССР"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Члены запрещённой в России экстремистской организации "Граждане СССР"* задержаны в Нижегородской области, сообщила в субботу пресс-служба УФСБ региона.
"Члены экстремистской организации являются активными сторонниками идей о нелегитимности существующего конституционного строя РФ и необходимости восстановления "государственности СССР"... Возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации")", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по месту регистрации и жительства фигурантов уголовного дела в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Ардатове, Шахунье и в городе Бор проведены обыски. В ходе обысков были изъяты документы, печати, символика, печатная продукция, подтверждающие их причастность к организации "Граждане СССР"*.
В свою очередь, пресс-служба регионального управления МВД сообщает о том, что в качестве подозреваемых допрошены трое активных участников запрещённой организации.
«
"Граждане подозреваются в размещении в открытых источниках информации различных материалов, содержащих призывы к вступлению в запрещенную организацию, отказу от гражданства РФ и иным противоправным действиям. В отношении данных лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - подчеркивается в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области.
Деятельность организации "Граждане СССР"* признана экстремистской и запрещена на всей территории России Самарским областным судом 16 июня 2022 года.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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