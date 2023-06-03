https://ria.ru/20230603/zaderzhanie-1875966648.html

В Нижегородской области задержали членов организации "Граждане СССР"*

В Нижегородской области задержали членов организации "Граждане СССР"* - РИА Новости, 03.06.2023

В Нижегородской области задержали членов организации "Граждане СССР"*

Члены запрещённой в России экстремистской организации "Граждане СССР"* задержаны в Нижегородской области, сообщила в субботу пресс-служба УФСБ региона. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T16:48

2023-06-03T16:48

2023-06-03T16:48

происшествия

россия

нижегородская область

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Члены запрещённой в России экстремистской организации "Граждане СССР"* задержаны в Нижегородской области, сообщила в субботу пресс-служба УФСБ региона. "Члены экстремистской организации являются активными сторонниками идей о нелегитимности существующего конституционного строя РФ и необходимости восстановления "государственности СССР"... Возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации")", - говорится в сообщении. Отмечается, что по месту регистрации и жительства фигурантов уголовного дела в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Ардатове, Шахунье и в городе Бор проведены обыски. В ходе обысков были изъяты документы, печати, символика, печатная продукция, подтверждающие их причастность к организации "Граждане СССР"*. В свою очередь, пресс-служба регионального управления МВД сообщает о том, что в качестве подозреваемых допрошены трое активных участников запрещённой организации. "Граждане подозреваются в размещении в открытых источниках информации различных материалов, содержащих призывы к вступлению в запрещенную организацию, отказу от гражданства РФ и иным противоправным действиям. В отношении данных лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - подчеркивается в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области. Деятельность организации "Граждане СССР"* признана экстремистской и запрещена на всей территории России Самарским областным судом 16 июня 2022 года.* Запрещенная в России экстремистская организация.

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россия

нижегородская область

нижний новгород

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, нижегородская область, нижний новгород