https://ria.ru/20230603/zabastovka-1876014948.html

Пекари в Нидерландах готовятся к забастовке из-за низких зарплат

Пекари в Нидерландах готовятся к забастовке из-за низких зарплат - РИА Новости, 03.06.2023

Пекари в Нидерландах готовятся к забастовке из-за низких зарплат

Пекари в Нидерландах намерены устроить забастовку, если работодатели не представят выгодное предложение по повышению зарплаты, пишет в субботу портал NL Times. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T23:41

2023-06-03T23:41

2023-06-03T23:41

в мире

нидерланды

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ГААГА, 3 июн - РИА Новости. Пекари в Нидерландах намерены устроить забастовку, если работодатели не представят выгодное предложение по повышению зарплаты, пишет в субботу портал NL Times. Сообщается, что профсоюзы отказываются принять нынешнее предложение работодателей о повышении заработной платы в среднем на 5% в год. По мнению профсоюзов, это слишком маленькое повышение зарплаты, поэтому выдвинули ультиматум. По данным портала, если работодатели не представят более выгодное предложение к полудню среды, работники пекарен перестанут работать в знак протеста. Отмечается, что пекарям в Нидерландах пришлось столкнуться с разными проблемами, в том числе со значительно более высокими затратами на электроэнергию. Кроме того, профсоюзы хотят включить в двухлетний коллективный договор положение, разрешающее досрочный выход на пенсию.

https://ria.ru/20230523/protest-1873620485.html

нидерланды

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нидерланды