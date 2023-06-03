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Пекари в Нидерландах готовятся к забастовке из-за низких зарплат - РИА Новости, 03.06.2023
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23:41 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/zabastovka-1876014948.html
Пекари в Нидерландах готовятся к забастовке из-за низких зарплат
Пекари в Нидерландах готовятся к забастовке из-за низких зарплат - РИА Новости, 03.06.2023
Пекари в Нидерландах готовятся к забастовке из-за низких зарплат
Пекари в Нидерландах намерены устроить забастовку, если работодатели не представят выгодное предложение по повышению зарплаты, пишет в субботу портал NL Times. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T23:41
2023-06-03T23:41
в мире
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ГААГА, 3 июн - РИА Новости. Пекари в Нидерландах намерены устроить забастовку, если работодатели не представят выгодное предложение по повышению зарплаты, пишет в субботу портал NL Times. Сообщается, что профсоюзы отказываются принять нынешнее предложение работодателей о повышении заработной платы в среднем на 5% в год. По мнению профсоюзов, это слишком маленькое повышение зарплаты, поэтому выдвинули ультиматум. По данным портала, если работодатели не представят более выгодное предложение к полудню среды, работники пекарен перестанут работать в знак протеста. Отмечается, что пекарям в Нидерландах пришлось столкнуться с разными проблемами, в том числе со значительно более высокими затратами на электроэнергию. Кроме того, профсоюзы хотят включить в двухлетний коллективный договор положение, разрешающее досрочный выход на пенсию.
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в мире, нидерланды
В мире, Нидерланды
Пекари в Нидерландах готовятся к забастовке из-за низких зарплат

NL Times: пекари в Нидерландах готовятся к забастовке из-за ситуации с зарплатам

© РИА Новости / Денис БолотскийВ городе Хорн в Нидерландах
В городе Хорн в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Денис Болотский
В городе Хорн в Нидерландах. Архивное фото
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ГААГА, 3 июн - РИА Новости. Пекари в Нидерландах намерены устроить забастовку, если работодатели не представят выгодное предложение по повышению зарплаты, пишет в субботу портал NL Times.
Сообщается, что профсоюзы отказываются принять нынешнее предложение работодателей о повышении заработной платы в среднем на 5% в год. По мнению профсоюзов, это слишком маленькое повышение зарплаты, поэтому выдвинули ультиматум.
По данным портала, если работодатели не представят более выгодное предложение к полудню среды, работники пекарен перестанут работать в знак протеста.
Отмечается, что пекарям в Нидерландах пришлось столкнуться с разными проблемами, в том числе со значительно более высокими затратами на электроэнергию.
Кроме того, профсоюзы хотят включить в двухлетний коллективный договор положение, разрешающее досрочный выход на пенсию.
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