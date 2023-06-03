https://ria.ru/20230603/youtube-1875891661.html

YouTube прекратит удалять контент с ложными данными о прошлых выборах в США

YouTube прекратит удалять контент с ложными данными о прошлых выборах в США - РИА Новости, 03.06.2023

YouTube прекратит удалять контент с ложными данными о прошлых выборах в США

YouTube сообщил, что прекращает удалять контент, который может распространять ложные утверждения, связанные с президентскими выборами в США в 2020 году. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T00:36

2023-06-03T00:36

2023-06-03T05:52

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. YouTube сообщил, что прекращает удалять контент, который может распространять ложные утверждения, связанные с президентскими выборами в США в 2020 году.В заявлении видеохостинга отмечается, что удаление контента сдерживает распространение ложной информации, но при этом также может иметь "эффект ограничения политической речи без значительного снижения риска насилия"."Учитывая это, а также то, что кампании 2024 года идут полным ходом, мы прекращаем удалять контент, который продвигает ложные утверждения о том, что в ходе президентских выборов 2020 года и других прошлых выборов в США имели место широко распространенные мошенничества, ошибки или сбои. Это вступает в силу в пятницу, 2 июня", - говорится в заявлении YouTube.Выборы американского президента намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Действующий президент США Джо Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года. Оба имеют наибольшие рейтинги среди своих избирателей.

https://ria.ru/20230425/onlayn-platformamy-1867675928.html

https://ria.ru/20230425/bayden-1867683844.html

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в мире, сша, джо байден, youtube