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В Туркмении подготовят меморандум о порядке торговли для вступления в ВТО - РИА Новости, 03.06.2023
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06:27 03.06.2023 (обновлено: 06:31 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/vto-1875902583.html
В Туркмении подготовят меморандум о порядке торговли для вступления в ВТО
В Туркмении подготовят меморандум о порядке торговли для вступления в ВТО - РИА Новости, 03.06.2023
В Туркмении подготовят меморандум о порядке торговли для вступления в ВТО
Рабочую комиссию по разработке меморандума о порядке внешней торговли создали в Туркмении для вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает в... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T06:27
2023-06-03T06:31
туркмения
ашхабад
женева (город)
сердар бердымухамедов
всемирная торговая организация (вто)
еврокомиссия
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АШХАБАД, 3 июн - РИА Новости. Рабочую комиссию по разработке меморандума о порядке внешней торговли создали в Туркмении для вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". На заседании правительства по видеосвязи глава государства Сердар Бердымухамедов в целях обеспечения эффективной интеграции Туркменистана в структуру мировой экономики, а также согласования вопросов, связанных со вступлением страны в ВТО, подписал постановление о создании рабочей комиссии по разработке меморандума о порядке внешней торговли Туркмении и утвердил ее состав, говорится в сообщении. Впервые вопрос о вступлении Туркменистана в ВТО был поднят в январе 2011 года тогдашним главой Еврокомиссии Жозе-Мануэлем Баррозу. В ходе своего визита в Ашхабад он предложил тогдашнему президенту Гурбангулы Бердымухамедову подать заявку на вступление Туркменистана во Всемирную торговую организацию. В 2020 году Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя и получила этот статус, а в 2022 году Ашхабад в ходе очередного заседания генерального совета ВТО в Женеве подал заявку на вступление в ВТО в качестве полноправного члена. В результате было принято решение о предоставлении Туркменистану статуса присоединяющейся страны (активный наблюдатель) к ВТО.
https://ria.ru/20230414/vto-1865434867.html
туркмения
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туркмения, ашхабад, женева (город), сердар бердымухамедов , всемирная торговая организация (вто), еврокомиссия
Туркмения, Ашхабад, Женева (город), Сердар Бердымухамедов , Всемирная торговая организация (ВТО), Еврокомиссия
В Туркмении подготовят меморандум о порядке торговли для вступления в ВТО

"Нейтральный Туркменистан": Ашхабад проработает порядок торговли для вступления в ВТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
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АШХАБАД, 3 июн - РИА Новости. Рабочую комиссию по разработке меморандума о порядке внешней торговли создали в Туркмении для вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
На заседании правительства по видеосвязи глава государства Сердар Бердымухамедов в целях обеспечения эффективной интеграции Туркменистана в структуру мировой экономики, а также согласования вопросов, связанных со вступлением страны в ВТО, подписал постановление о создании рабочей комиссии по разработке меморандума о порядке внешней торговли Туркмении и утвердил ее состав, говорится в сообщении.
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Впервые вопрос о вступлении Туркменистана в ВТО был поднят в январе 2011 года тогдашним главой Еврокомиссии Жозе-Мануэлем Баррозу. В ходе своего визита в Ашхабад он предложил тогдашнему президенту Гурбангулы Бердымухамедову подать заявку на вступление Туркменистана во Всемирную торговую организацию. В 2020 году Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя и получила этот статус, а в 2022 году Ашхабад в ходе очередного заседания генерального совета ВТО в Женеве подал заявку на вступление в ВТО в качестве полноправного члена. В результате было принято решение о предоставлении Туркменистану статуса присоединяющейся страны (активный наблюдатель) к ВТО.
 
ТуркменияАшхабадЖенева (город)Сердар БердымухамедовВсемирная торговая организация (ВТО)Еврокомиссия
 
 
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