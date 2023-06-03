https://ria.ru/20230603/vto-1875902583.html
В Туркмении подготовят меморандум о порядке торговли для вступления в ВТО
В Туркмении подготовят меморандум о порядке торговли для вступления в ВТО - РИА Новости, 03.06.2023
В Туркмении подготовят меморандум о порядке торговли для вступления в ВТО
Рабочую комиссию по разработке меморандума о порядке внешней торговли создали в Туркмении для вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает в... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T06:27
2023-06-03T06:27
2023-06-03T06:31
туркмения
ашхабад
женева (город)
сердар бердымухамедов
всемирная торговая организация (вто)
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/06/1550390627_0:229:3067:1954_1920x0_80_0_0_9754d739b438c7d80786ff2ee6044244.jpg
АШХАБАД, 3 июн - РИА Новости. Рабочую комиссию по разработке меморандума о порядке внешней торговли создали в Туркмении для вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". На заседании правительства по видеосвязи глава государства Сердар Бердымухамедов в целях обеспечения эффективной интеграции Туркменистана в структуру мировой экономики, а также согласования вопросов, связанных со вступлением страны в ВТО, подписал постановление о создании рабочей комиссии по разработке меморандума о порядке внешней торговли Туркмении и утвердил ее состав, говорится в сообщении. Впервые вопрос о вступлении Туркменистана в ВТО был поднят в январе 2011 года тогдашним главой Еврокомиссии Жозе-Мануэлем Баррозу. В ходе своего визита в Ашхабад он предложил тогдашнему президенту Гурбангулы Бердымухамедову подать заявку на вступление Туркменистана во Всемирную торговую организацию. В 2020 году Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя и получила этот статус, а в 2022 году Ашхабад в ходе очередного заседания генерального совета ВТО в Женеве подал заявку на вступление в ВТО в качестве полноправного члена. В результате было принято решение о предоставлении Туркменистану статуса присоединяющейся страны (активный наблюдатель) к ВТО.
https://ria.ru/20230414/vto-1865434867.html
туркмения
ашхабад
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/06/1550390627_356:194:2827:2047_1920x0_80_0_0_b305bcd19252fd1e9c5914450fab82e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туркмения, ашхабад, женева (город), сердар бердымухамедов , всемирная торговая организация (вто), еврокомиссия
Туркмения, Ашхабад, Женева (город), Сердар Бердымухамедов , Всемирная торговая организация (ВТО), Еврокомиссия
В Туркмении подготовят меморандум о порядке торговли для вступления в ВТО
"Нейтральный Туркменистан": Ашхабад проработает порядок торговли для вступления в ВТО