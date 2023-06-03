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Главы Минобороны Японии, США, Австралии и Филиппин встретились в Сингапуре
Главы Минобороны Японии, США, Австралии и Филиппин встретились в Сингапуре - РИА Новости, 03.06.2023
Главы Минобороны Японии, США, Австралии и Филиппин встретились в Сингапуре
Главы оборонных ведомств Японии, США, Австралии и Филиппин провели первую четырехстороннюю встречу на полях форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", который... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T16:20
2023-06-03T16:20
2023-06-03T16:23
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ТОКИО, 3 июн – РИА Новости. Главы оборонных ведомств Японии, США, Австралии и Филиппин провели первую четырехстороннюю встречу на полях форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", который проходит в Сингапуре. "Третьего июня министр обороны (Японии – ред.) Ясукадзу Хамада, который находится с визитом в Сингапуре для участия в международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла", провел встречу с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом, министром обороны США Ллойдом Остином и главой департамента Филиппин по национальной обороны Карлито Гальвесом. Это стало первой встречей глав министерств обороны этих четырех стран", - отмечается в пресс-релизе японского ведомства. По информации минобороны Японии, стороны обменялись мнениями относительно региональных обстановок "и возможностей по расширению сотрудничества", а также подтвердили нацеленность на реализацию "открытого и свободного индо-тихоокеанского региона".
https://ria.ru/20230505/filippiny-1869808119.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сша, австралия, ллойд остин, филиппины
В мире, Япония, США, Австралия, Ллойд Остин, Филиппины
Главы Минобороны Японии, США, Австралии и Филиппин встретились в Сингапуре
Главы Минобороны Японии, США, Австралии и Филиппин провели первую четырехстороннюю встречу