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Главы Минобороны Японии, США, Австралии и Филиппин встретились в Сингапуре - РИА Новости, 03.06.2023
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16:20 03.06.2023 (обновлено: 16:23 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/vstrecha-1875963535.html
Главы Минобороны Японии, США, Австралии и Филиппин встретились в Сингапуре
Главы Минобороны Японии, США, Австралии и Филиппин встретились в Сингапуре - РИА Новости, 03.06.2023
Главы Минобороны Японии, США, Австралии и Филиппин встретились в Сингапуре
Главы оборонных ведомств Японии, США, Австралии и Филиппин провели первую четырехстороннюю встречу на полях форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", который... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T16:20
2023-06-03T16:23
в мире
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сша
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ллойд остин
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ТОКИО, 3 июн – РИА Новости. Главы оборонных ведомств Японии, США, Австралии и Филиппин провели первую четырехстороннюю встречу на полях форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", который проходит в Сингапуре. "Третьего июня министр обороны (Японии – ред.) Ясукадзу Хамада, который находится с визитом в Сингапуре для участия в международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла", провел встречу с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом, министром обороны США Ллойдом Остином и главой департамента Филиппин по национальной обороны Карлито Гальвесом. Это стало первой встречей глав министерств обороны этих четырех стран", - отмечается в пресс-релизе японского ведомства. По информации минобороны Японии, стороны обменялись мнениями относительно региональных обстановок "и возможностей по расширению сотрудничества", а также подтвердили нацеленность на реализацию "открытого и свободного индо-тихоокеанского региона".
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в мире, япония, сша, австралия, ллойд остин, филиппины
В мире, Япония, США, Австралия, Ллойд Остин, Филиппины
Главы Минобороны Японии, США, Австралии и Филиппин встретились в Сингапуре

Главы Минобороны Японии, США, Австралии и Филиппин провели первую четырехстороннюю встречу

© AFP 2023 / ROSLAN RAHMANМинистры обороны на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре
Министры обороны на саммите Диалог Шангри-Ла в Сингапуре - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AFP 2023 / ROSLAN RAHMAN
Министры обороны на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 июн – РИА Новости. Главы оборонных ведомств Японии, США, Австралии и Филиппин провели первую четырехстороннюю встречу на полях форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", который проходит в Сингапуре.
"Третьего июня министр обороны (Японии – ред.) Ясукадзу Хамада, который находится с визитом в Сингапуре для участия в международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла", провел встречу с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом, министром обороны США Ллойдом Остином и главой департамента Филиппин по национальной обороны Карлито Гальвесом. Это стало первой встречей глав министерств обороны этих четырех стран", - отмечается в пресс-релизе японского ведомства.
По информации минобороны Японии, стороны обменялись мнениями относительно региональных обстановок "и возможностей по расширению сотрудничества", а также подтвердили нацеленность на реализацию "открытого и свободного индо-тихоокеанского региона".
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