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Захарова заявила о готовности России к диалогу по контролю над вооружениями
Захарова заявила о готовности России к диалогу по контролю над вооружениями - РИА Новости, 03.06.2023
Захарова заявила о готовности России к диалогу по контролю над вооружениями
Россия не отказывается от политико-дипломатических методов обеспечения безопасности, однако такие методы могут быть эффективными только в случае, когда все... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T14:40
2023-06-03T14:40
2023-06-03T14:40
россия
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мария захарова
договор снв-3
джейк салливан
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия не отказывается от политико-дипломатических методов обеспечения безопасности, однако такие методы могут быть эффективными только в случае, когда все стороны не пытаются жульничать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия не отказывается и никогда не отказывалась от политико-дипломатических методов обеспечения безопасности, которые могут иметь различную форму и реализовываться в различных форматах. Однако жизнь показывает, что такие методы могут быть эффективными и жизнеспособными только в том случае, когда все стороны реально настроены на равноправное и конструктивное сотрудничество и честно выполняют достигнутые договоренности, не пытаясь жульничать и переиначивать их в свою пользу", - заявила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте министерства.По ее словам, "в противном случае даже самые красивые схемы повисают в воздухе". "А вот такого настроя со стороны американских коллег, к сожалению, по-прежнему не просматривается", - добавила официальный представитель МИД РФ. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовы вести диалог с РФ об архитектуре контроля над вооружениями на период истечения договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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россия, сша, мария захарова, договор снв-3, джейк салливан, в мире
Россия, США, Мария Захарова, Договор СНВ-3, Джейк Салливан, В мире
Захарова заявила о готовности России к диалогу по контролю над вооружениями
Захарова: Россия готова к диалогу по контролю над вооружениями без жульничества сторон