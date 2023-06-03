https://ria.ru/20230603/vooruzheniya-1875950855.html

Захарова заявила о готовности России к диалогу по контролю над вооружениями

Захарова заявила о готовности России к диалогу по контролю над вооружениями - РИА Новости, 03.06.2023

Захарова заявила о готовности России к диалогу по контролю над вооружениями

Россия не отказывается от политико-дипломатических методов обеспечения безопасности, однако такие методы могут быть эффективными только в случае, когда все... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T14:40

2023-06-03T14:40

2023-06-03T14:40

россия

сша

мария захарова

договор снв-3

джейк салливан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763069475_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_41f789b4914f974c89b722e74b802b22.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия не отказывается от политико-дипломатических методов обеспечения безопасности, однако такие методы могут быть эффективными только в случае, когда все стороны не пытаются жульничать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия не отказывается и никогда не отказывалась от политико-дипломатических методов обеспечения безопасности, которые могут иметь различную форму и реализовываться в различных форматах. Однако жизнь показывает, что такие методы могут быть эффективными и жизнеспособными только в том случае, когда все стороны реально настроены на равноправное и конструктивное сотрудничество и честно выполняют достигнутые договоренности, не пытаясь жульничать и переиначивать их в свою пользу", - заявила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте министерства.По ее словам, "в противном случае даже самые красивые схемы повисают в воздухе". "А вот такого настроя со стороны американских коллег, к сожалению, по-прежнему не просматривается", - добавила официальный представитель МИД РФ. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовы вести диалог с РФ об архитектуре контроля над вооружениями на период истечения договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

https://ria.ru/20230603/sallivan-1875937048.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, мария захарова, договор снв-3, джейк салливан, в мире