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Эрдоган назначил нового вице-президента Турции - РИА Новости, 03.06.2023
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22:34 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/vitse-prezident-1876009611.html
Эрдоган назначил нового вице-президента Турции
Эрдоган назначил нового вице-президента Турции - РИА Новости, 03.06.2023
Эрдоган назначил нового вице-президента Турции
Джевдет Йылмаз назначен вице-президентом Турции, объявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T22:34
2023-06-03T22:34
в мире
турция
сша
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 3 июн – РИА Новости. Джевдет Йылмаз назначен вице-президентом Турции, объявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Йылмаз возглавлял с 2020 года комитет по бюджету парламента Турции, сменил на этом посту Фуата Октая. Обучался в США, во времена парламентской формы правления занимался связями канцелярии премьер-министра с ЕС.
https://ria.ru/20230603/gyuler-1876008078.html
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в мире, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, президентские выборы в турции
В мире, Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз, Президентские выборы в Турции
Эрдоган назначил нового вице-президента Турции

Эрдоган назначил новым вице-президентом Турции Джевдета Йылмаза

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 3 июн – РИА Новости. Джевдет Йылмаз назначен вице-президентом Турции, объявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Йылмаз возглавлял с 2020 года комитет по бюджету парламента Турции, сменил на этом посту Фуата Октая.
Обучался в США, во времена парламентской формы правления занимался связями канцелярии премьер-министра с ЕС.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Эрдоган назначил нового главу Минобороны Турции
Вчера, 22:22
 
В миреТурцияСШАРеджеп Тайип ЭрдоганЕвросоюзПрезидентские выборы в Турции
 
 
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