СМИ: умерла американский автор песен Синтия Вайль

2023-06-03T04:04

2023-06-03T04:04

2023-06-03T04:04

rolling stone (журнал)

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Американский автор песен, обладательница двух премий "Грэмми" Синтия Вайль скончалась на 83-м году жизни, сообщает издание Rolling Stone. "Синтия Вайль, знаменитый автор песен... умерла в четверг, 1 июня. Ей было 82 года", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, дочь Вайль Дженн Манн подтвердила кончину матери, при этом причина смерти названа не была. В 1960-х годах вместе со своим мужем Барри Манном Вайль написала такие хиты, как You've Lost That Lovin' Feelin дуэта Righteous Brothers и We Gotta Get Out of This Place группы Animals. В 1987 году Вайль получила две премии "Грэмми" и в этом же году была принята в Зал славы авторов песен.

