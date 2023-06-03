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В США назвали Зеленскому условие завершения конфликта с Россией
В США назвали Зеленскому условие завершения конфликта с Россией - РИА Новости, 03.06.2023
В США назвали Зеленскому условие завершения конфликта с Россией
Киев должен принять условие нейтралитета Украины без каких-либо прямых гарантий безопасности со стороны НАТО ради быстрого завершения конфликта, написал... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T09:49
2023-06-03T09:49
2023-06-03T14:11
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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Киев должен принять условие нейтралитета Украины без каких-либо прямых гарантий безопасности со стороны НАТО ради быстрого завершения конфликта, написал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive."Пришло время всему Западу — и США в частности — взглянуть в лицо холодной, жесткой правде: связывая наши будущие гарантии безопасности с нестабильной страной, которая постоянно враждует со своим соседом, обладающим ядерным оружием, мы рискуем безопасностью США, и от этого следует отказаться", — говорится в материале.По мнению эксперта, предоставление Украине членства в НАТО было бы опасным решением как для альянса, так и для безопасности Соединенных Штатов, а президент Украины Владимир Зеленский должен рассмотреть другой путь завершения конфликта с Россией, которому Киев не будет рад.Дэвис предлагает, чтобы Украина оставалась нейтральной страной без прямых гарантий безопасности со стороны НАТО, а также призывает Вашингтон перестать давать ложную надежду Киеву на членство в альянсе, поскольку это может привести к еще более длительному конфликту."Пора быть честными как с собой, так и с лидерами Украины, и сосредоточиться на эффективных способах прекращения этой войны", — подытожил подполковник.Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но он хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, страну не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в организацию.
https://ria.ru/20230603/ukraina-1875907973.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, НАТО
В США назвали Зеленскому условие завершения конфликта с Россией
Подполковник США Дэвис: нейтралитет Украины приведет к быстрому завершению конфликта