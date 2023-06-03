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Около четверти бомбоубежищ на Украине непригодны или закрыты - РИА Новости, 03.06.2023
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13:35 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/ukraina-1875942769.html
Около четверти бомбоубежищ на Украине непригодны или закрыты
Около четверти бомбоубежищ на Украине непригодны или закрыты - РИА Новости, 03.06.2023
Около четверти бомбоубежищ на Украине непригодны или закрыты
Правоохранители и представители местных властей проверили порядка 4,8 тысячи бомбоубежищ по всей Украине, почти четверть из них оказались непригодны к... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T13:35
2023-06-03T13:35
в мире
украина
киев
россия
денис шмыгаль
игорь клименко
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Правоохранители и представители местных властей проверили порядка 4,8 тысячи бомбоубежищ по всей Украине, почти четверть из них оказались непригодны к использованию или закрыты, сообщил глава министерства внутренних дел страны Игорь Клименко. "Проверили более 4800 укрытий в стране. Закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию – 893. Все нарушения зафиксированы. Составленные акты переданы ответственным органам для устранения недостатков", - написал Клименко в телеграм-канале. Чиновник подчеркнул, что подобные "ревизии бомбоубежищ" будут проходить постоянно при участии спасателей, полицейских и представителей местных органов исполнительной власти. Как сообщал в четверг украинский премьер Денис Шмыгаль, кабинет министров инициирует проверку бомбоубежищ на всей территории страны и предлагает усилить уголовную ответственность за нарушения их работы. В офисе генпрокурора заявляли ранее, что после сообщений о закрытом бомбоубежище в Киеве возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность". В ведомстве утверждают, что во время воздушной тревоги возле поликлиники в Деснянском районе в Киеве погибли три человека и 15 пострадали. Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить высокоточные ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
https://ria.ru/20230601/bomboubezhischa-1875635162.html
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в мире, украина, киев, россия, денис шмыгаль, игорь клименко
В мире, Украина, Киев, Россия, Денис Шмыгаль, Игорь Клименко
Около четверти бомбоубежищ на Украине непригодны или закрыты

На Украине из 4800 бомбоубежищ 1145 укрытий закрыты или непригодны к использованию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Правоохранители и представители местных властей проверили порядка 4,8 тысячи бомбоубежищ по всей Украине, почти четверть из них оказались непригодны к использованию или закрыты, сообщил глава министерства внутренних дел страны Игорь Клименко.
"Проверили более 4800 укрытий в стране. Закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию – 893. Все нарушения зафиксированы. Составленные акты переданы ответственным органам для устранения недостатков", - написал Клименко в телеграм-канале.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
На Украине усилят ответственность за нарушение работы бомбоубежищ
1 июня, 18:55
Чиновник подчеркнул, что подобные "ревизии бомбоубежищ" будут проходить постоянно при участии спасателей, полицейских и представителей местных органов исполнительной власти.
Как сообщал в четверг украинский премьер Денис Шмыгаль, кабинет министров инициирует проверку бомбоубежищ на всей территории страны и предлагает усилить уголовную ответственность за нарушения их работы.
В офисе генпрокурора заявляли ранее, что после сообщений о закрытом бомбоубежище в Киеве возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность". В ведомстве утверждают, что во время воздушной тревоги возле поликлиники в Деснянском районе в Киеве погибли три человека и 15 пострадали.
Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить высокоточные ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
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