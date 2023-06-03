https://ria.ru/20230603/ukraina-1875942769.html

Около четверти бомбоубежищ на Украине непригодны или закрыты

Около четверти бомбоубежищ на Украине непригодны или закрыты - РИА Новости, 03.06.2023

Около четверти бомбоубежищ на Украине непригодны или закрыты

Правоохранители и представители местных властей проверили порядка 4,8 тысячи бомбоубежищ по всей Украине, почти четверть из них оказались непригодны к... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T13:35

2023-06-03T13:35

2023-06-03T13:35

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денис шмыгаль

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Правоохранители и представители местных властей проверили порядка 4,8 тысячи бомбоубежищ по всей Украине, почти четверть из них оказались непригодны к использованию или закрыты, сообщил глава министерства внутренних дел страны Игорь Клименко. "Проверили более 4800 укрытий в стране. Закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию – 893. Все нарушения зафиксированы. Составленные акты переданы ответственным органам для устранения недостатков", - написал Клименко в телеграм-канале. Чиновник подчеркнул, что подобные "ревизии бомбоубежищ" будут проходить постоянно при участии спасателей, полицейских и представителей местных органов исполнительной власти. Как сообщал в четверг украинский премьер Денис Шмыгаль, кабинет министров инициирует проверку бомбоубежищ на всей территории страны и предлагает усилить уголовную ответственность за нарушения их работы. В офисе генпрокурора заявляли ранее, что после сообщений о закрытом бомбоубежище в Киеве возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность". В ведомстве утверждают, что во время воздушной тревоги возле поликлиники в Деснянском районе в Киеве погибли три человека и 15 пострадали. Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить высокоточные ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.

https://ria.ru/20230601/bomboubezhischa-1875635162.html

https://ria.ru/20230603/katastrofa-1875930651.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, киев, россия, денис шмыгаль, игорь клименко