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ВСУ провели учения с экипажами боевых вертолетов на севере Украины - РИА Новости, 03.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 03.06.2023 (обновлено: 16:27 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/ucheniya-1875961453.html
ВСУ провели учения с экипажами боевых вертолетов на севере Украины
ВСУ провели учения с экипажами боевых вертолетов на севере Украины - РИА Новости, 03.06.2023
ВСУ провели учения с экипажами боевых вертолетов на севере Украины
Украинские войска провели на севере страны учения с экипажами боевых вертолетов, сообщили в субботу в командовании объединенных сил Украины. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T15:59
2023-06-03T16:27
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска провели на севере страны учения с экипажами боевых вертолетов, сообщили в субботу в командовании объединенных сил Украины. "Для поддержания боевого опыта самой мобильной и эффективной составляющей вооруженных сил Украины в северной операционной зоне под руководством командующего объединенных сил вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева проведены ряд учений экипажей боевых вертолетов Ми-24 и военно-транспортных вертолетов Ми-8 с боевой стрельбой", - говорится в сообщении командования в Facebook*. Утверждается, что на протяжении нескольких дней вместе тренировались группа боевого управления, летчики и инженерно-технический состав.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины
ВСУ провели учения с экипажами боевых вертолетов на севере Украины

Командование объединенных сил Украины: ВСУ провели учения с экипажами Ми-24 и Ми-8

© Фото : Staff Sgt. David CarnahanВертолет Ми-8 ВВС Украины
Вертолет Ми-8 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© Фото : Staff Sgt. David Carnahan
Вертолет Ми-8 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска провели на севере страны учения с экипажами боевых вертолетов, сообщили в субботу в командовании объединенных сил Украины.
«
"Для поддержания боевого опыта самой мобильной и эффективной составляющей вооруженных сил Украины в северной операционной зоне под руководством командующего объединенных сил вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева проведены ряд учений экипажей боевых вертолетов Ми-24 и военно-транспортных вертолетов Ми-8 с боевой стрельбой", - говорится в сообщении командования в Facebook*.
Утверждается, что на протяжении нескольких дней вместе тренировались группа боевого управления, летчики и инженерно-технический состав.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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