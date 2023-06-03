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ВСУ провели учения с экипажами боевых вертолетов на севере Украины
ВСУ провели учения с экипажами боевых вертолетов на севере Украины - РИА Новости, 03.06.2023
ВСУ провели учения с экипажами боевых вертолетов на севере Украины
Украинские войска провели на севере страны учения с экипажами боевых вертолетов, сообщили в субботу в командовании объединенных сил Украины. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T15:59
2023-06-03T15:59
2023-06-03T16:27
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска провели на севере страны учения с экипажами боевых вертолетов, сообщили в субботу в командовании объединенных сил Украины. "Для поддержания боевого опыта самой мобильной и эффективной составляющей вооруженных сил Украины в северной операционной зоне под руководством командующего объединенных сил вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева проведены ряд учений экипажей боевых вертолетов Ми-24 и военно-транспортных вертолетов Ми-8 с боевой стрельбой", - говорится в сообщении командования в Facebook*. Утверждается, что на протяжении нескольких дней вместе тренировались группа боевого управления, летчики и инженерно-технический состав.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины
ВСУ провели учения с экипажами боевых вертолетов на севере Украины
Командование объединенных сил Украины: ВСУ провели учения с экипажами Ми-24 и Ми-8