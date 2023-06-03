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В Эстонии начались масштабные военно-морские учения НАТО
В Эстонии начались масштабные военно-морские учения НАТО - РИА Новости, 03.06.2023
В Эстонии начались масштабные военно-морские учения НАТО
Масштабные военно-морские учения НАТО Baltops 23, в которых участвуют более 30 боевых кораблей альянса, в субботу начались в Эстонии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T12:18
2023-06-03T12:18
2023-06-03T12:18
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 июн - РИА Новости. Масштабные военно-морские учения НАТО Baltops 23, в которых участвуют более 30 боевых кораблей альянса, в субботу начались в Эстонии, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны. По словам командующего ВМС Эстонии коммодора Юри Саска, эти учения Baltops войдут в историю, поскольку до сих пор Эстония никогда не принимала такого количества кораблей НАТО. "На учения в Эстонию прибыли более 30 боевых кораблей НАТО и стран-партнеров альянса. В этом году в маневрах представлены союзники из США, Швеции, Польши, Нидерландов, Италии, Германии, Великобритании, Франции, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Финляндии и Норвегии. Самый крупный корабль из состава участников - флагман 6-го флота США USS Mount Whitney (LCC 20)", - говорится в сообщении. Ежегодные международные учения Baltops проводятся с 1972 года. Маневры осуществляются с целью совершенствования стран-участниц в проведении сухопутных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря. За организацию учений отвечает 6-й флот ВМС США.
https://ria.ru/20230602/nato-1875634144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, нато
В Эстонии начались масштабные военно-морские учения НАТО
В Эстонии начались военно-морские учения НАТО Baltops 23 с участием более 30 кораблей