https://ria.ru/20230603/tramp-1875906544.html

Эксперты рассказали, что может помочь Трампу в предвыборной гонке

Эксперты рассказали, что может помочь Трампу в предвыборной гонке - РИА Новости, 03.06.2023

Эксперты рассказали, что может помочь Трампу в предвыборной гонке

Участие вывшего вице-президента США Майка Пенса в президентских выборах 2024 года может скорее помочь Дональду Трампу в борьбе за республиканскую номинацию, а... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T08:13

2023-06-03T08:13

2023-06-03T08:13

в мире

сша

нью-джерси

флорида

рон десантис

майк пенс

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814310466_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdde0deb39928775c34a5377758f00e2.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Участие вывшего вице-президента США Майка Пенса в президентских выборах 2024 года может скорее помочь Дональду Трампу в борьбе за республиканскую номинацию, а шансы самого Пенса достаточно низкие, заявили РИА Новости американские эксперты. Ранее телеканал NBC News со ссылкой на собственный источник сообщил, что Пенс планирует 7 июня объявить о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства для участия в выборах 2024 года. Также о своем выдвижении собирается объявить бывший губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи, сообщил новостной интернет-портал Axios. "Хотя Пенс может и не испытывать теплых чувств к своему бывшему боссу, его присутствие в гонке за президентской номинацией от республиканцев точно поможет Трампу. Пенс поможет расколоть избирателей, которые не поддерживают или выступают против Трампа, и его вкладом (в президентскую гонку - ред.) будет помощь, какой бы небольшой она ни была, в номинации Трампа (в качестве республиканского кандидата) в следующем году", - сказал американский историк и политический аналитик Пол Готфрид. Он также выразил свои сомнения в том, что Пенсу удастся взять более чем 1% или 2% в опросах избирателей, так как, по мнению эксперта, бывший вице-президент - "чрезвычайно скучный кандидат". "Кристи, с другой стороны, может нанести определенный ущерб кандидатуре Трампа, и я подозреваю, что он включился в гонку, осознавая это, так как шансов получить номинацию у него ноль", - подытожил Готфрид. В ответ на вопрос, может ли Пенс ослабить главного оппонента Трампа, губернатора Флориды Рона Десантиса, политический аналитик и активист Кит Престон отметил, что сторонниками бывшего вице-президента являются в основном представители ряда евангелических церквей и убежденные противники абортов, в то время как Десантис пользуется поддержкой самых разных групп, входящих в электорат Республиканской партии. "Я не знаю, будет ли присутствие Пенса в гонке более опасным для Десантиса, нежели для Трампа. Пенс может увести голоса евангелических христиан у Десантиса, но Пенс также мог бы привлечь голоса тех, кто доволен деятельностью администрации Трампа, но смотрит с презрением на некоторые выходки Трампа, особенно на заявления об украденных выборах, инцидент (со штурмом Капитолия) 6 января и его умножающиеся юридические разбирательства", - сказал Престон. Он также высказал мнение, что большинство из участников президентской гонки делают это не ради победы, а чтобы привлечь финансовые средства, добиться тех или иных должностей - как в будущей президентской администрации, так и в частном секторе.

https://ria.ru/20230601/vybory-1875626427.html

https://ria.ru/20230529/erdogan-1874738792.html

сша

нью-джерси

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нью-джерси, флорида, рон десантис, майк пенс, дональд трамп