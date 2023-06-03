https://ria.ru/20230603/tramp-1875906544.html
Эксперты рассказали, что может помочь Трампу в предвыборной гонке
Эксперты рассказали, что может помочь Трампу в предвыборной гонке - РИА Новости, 03.06.2023
Эксперты рассказали, что может помочь Трампу в предвыборной гонке
Участие вывшего вице-президента США Майка Пенса в президентских выборах 2024 года может скорее помочь Дональду Трампу в борьбе за республиканскую номинацию, а... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T08:13
2023-06-03T08:13
2023-06-03T08:13
в мире
сша
нью-джерси
флорида
рон десантис
майк пенс
дональд трамп
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Участие вывшего вице-президента США Майка Пенса в президентских выборах 2024 года может скорее помочь Дональду Трампу в борьбе за республиканскую номинацию, а шансы самого Пенса достаточно низкие, заявили РИА Новости американские эксперты. Ранее телеканал NBC News со ссылкой на собственный источник сообщил, что Пенс планирует 7 июня объявить о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства для участия в выборах 2024 года. Также о своем выдвижении собирается объявить бывший губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи, сообщил новостной интернет-портал Axios. "Хотя Пенс может и не испытывать теплых чувств к своему бывшему боссу, его присутствие в гонке за президентской номинацией от республиканцев точно поможет Трампу. Пенс поможет расколоть избирателей, которые не поддерживают или выступают против Трампа, и его вкладом (в президентскую гонку - ред.) будет помощь, какой бы небольшой она ни была, в номинации Трампа (в качестве республиканского кандидата) в следующем году", - сказал американский историк и политический аналитик Пол Готфрид. Он также выразил свои сомнения в том, что Пенсу удастся взять более чем 1% или 2% в опросах избирателей, так как, по мнению эксперта, бывший вице-президент - "чрезвычайно скучный кандидат". "Кристи, с другой стороны, может нанести определенный ущерб кандидатуре Трампа, и я подозреваю, что он включился в гонку, осознавая это, так как шансов получить номинацию у него ноль", - подытожил Готфрид. В ответ на вопрос, может ли Пенс ослабить главного оппонента Трампа, губернатора Флориды Рона Десантиса, политический аналитик и активист Кит Престон отметил, что сторонниками бывшего вице-президента являются в основном представители ряда евангелических церквей и убежденные противники абортов, в то время как Десантис пользуется поддержкой самых разных групп, входящих в электорат Республиканской партии. "Я не знаю, будет ли присутствие Пенса в гонке более опасным для Десантиса, нежели для Трампа. Пенс может увести голоса евангелических христиан у Десантиса, но Пенс также мог бы привлечь голоса тех, кто доволен деятельностью администрации Трампа, но смотрит с презрением на некоторые выходки Трампа, особенно на заявления об украденных выборах, инцидент (со штурмом Капитолия) 6 января и его умножающиеся юридические разбирательства", - сказал Престон. Он также высказал мнение, что большинство из участников президентской гонки делают это не ради победы, а чтобы привлечь финансовые средства, добиться тех или иных должностей - как в будущей президентской администрации, так и в частном секторе.
https://ria.ru/20230601/vybory-1875626427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-джерси, флорида, рон десантис, майк пенс, дональд трамп
В мире, США, Нью-Джерси, Флорида, Рон Десантис, Майк Пенс, Дональд Трамп
Эксперты рассказали, что может помочь Трампу в предвыборной гонке
Эксперты: участие в выборах Пенса может помочь Трампу выиграть республиканскую номинацию
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Участие вывшего вице-президента США Майка Пенса в президентских выборах 2024 года может скорее помочь Дональду Трампу в борьбе за республиканскую номинацию, а шансы самого Пенса достаточно низкие, заявили РИА Новости американские эксперты.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на собственный источник сообщил, что Пенс планирует 7 июня объявить о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства для участия в выборах 2024 года. Также о своем выдвижении собирается объявить бывший губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи
, сообщил новостной интернет-портал Axios.
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"Хотя Пенс может и не испытывать теплых чувств к своему бывшему боссу, его присутствие в гонке за президентской номинацией от республиканцев точно поможет Трампу. Пенс поможет расколоть избирателей, которые не поддерживают или выступают против Трампа, и его вкладом (в президентскую гонку - ред.) будет помощь, какой бы небольшой она ни была, в номинации Трампа (в качестве республиканского кандидата) в следующем году", - сказал американский историк и политический аналитик Пол Готфрид.
Он также выразил свои сомнения в том, что Пенсу удастся взять более чем 1% или 2% в опросах избирателей, так как, по мнению эксперта, бывший вице-президент - "чрезвычайно скучный кандидат".
«
"Кристи, с другой стороны, может нанести определенный ущерб кандидатуре Трампа, и я подозреваю, что он включился в гонку, осознавая это, так как шансов получить номинацию у него ноль", - подытожил Готфрид.
В ответ на вопрос, может ли Пенс ослабить главного оппонента Трампа, губернатора Флориды Рона Десантиса
, политический аналитик и активист Кит Престон отметил, что сторонниками бывшего вице-президента являются в основном представители ряда евангелических церквей и убежденные противники абортов, в то время как Десантис пользуется поддержкой самых разных групп, входящих в электорат Республиканской партии.
"Я не знаю, будет ли присутствие Пенса в гонке более опасным для Десантиса, нежели для Трампа. Пенс может увести голоса евангелических христиан у Десантиса, но Пенс также мог бы привлечь голоса тех, кто доволен деятельностью администрации Трампа, но смотрит с презрением на некоторые выходки Трампа, особенно на заявления об украденных выборах, инцидент (со штурмом Капитолия) 6 января и его умножающиеся юридические разбирательства", - сказал Престон.
Он также высказал мнение, что большинство из участников президентской гонки делают это не ради победы, а чтобы привлечь финансовые средства, добиться тех или иных должностей - как в будущей президентской администрации, так и в частном секторе.
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