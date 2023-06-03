https://ria.ru/20230603/temperatura-1875942623.html
Синоптик рассказал о редком метеорологическом явлении в Москве
Синоптик рассказал о редком метеорологическом явлении в Москве - РИА Новости, 03.06.2023
Синоптик рассказал о редком метеорологическом явлении в Москве
В Москве наблюдается редкое метеорологическое явление — обратный ход температур, заявил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T13:34
2023-06-03T13:34
2023-06-03T18:16
погода
москва
михаил леус
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Москве наблюдается редкое метеорологическое явление — обратный ход температур, заявил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале. "Обратный ход температур — достаточно редкое метеорологическое явление, когда днем температура воздуха не растет, как это бывает чаще всего, а продолжает понижаться. Вчера температура воздуха в столице начала устойчиво понижаться после 18 часов по местному времени, тогда термометры показывали около плюс 21 градуса, и с тех пор температура постоянно понижается, достигнув к полудню отметки в плюс 7,6 градуса", — написал он. Синоптик отметил, что в ближайшие пару часов дожди примут локальный характер, а температурный тренд изменится на противоположный.
https://ria.ru/20230601/vesna-1875456241.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, москва, михаил леус
Погода, Москва, Михаил Леус
Синоптик рассказал о редком метеорологическом явлении в Москве
Синоптик Леус: в Москве наблюдается обратный ход температур
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
В Москве наблюдается редкое метеорологическое явление — обратный ход температур, заявил
ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.
"Обратный ход температур — достаточно редкое метеорологическое явление, когда днем температура воздуха не растет, как это бывает чаще всего, а продолжает понижаться. Вчера температура воздуха в столице начала устойчиво понижаться после 18 часов по местному времени, тогда термометры показывали около плюс 21 градуса, и с тех пор температура постоянно понижается, достигнув к полудню отметки в плюс 7,6 градуса", — написал он.
Синоптик отметил, что в ближайшие пару часов дожди примут локальный характер, а температурный тренд изменится на противоположный.
Весна в Москве была теплее нормы, заявил синоптик