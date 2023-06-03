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Шеф Пентагона обвинил КНР в нежелании работать над кризисными ситуациями
Шеф Пентагона обвинил КНР в нежелании работать над кризисными ситуациями - РИА Новости, 03.06.2023
Шеф Пентагона обвинил КНР в нежелании работать над кризисными ситуациями
США обеспокоены тем, что КНР не проявляет желания "более серьезно" работать над совершенствованием механизмов по урегулированию кризисных ситуаций с участием... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T04:15
2023-06-03T04:15
2023-06-03T04:15
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ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. США обеспокоены тем, что КНР не проявляет желания "более серьезно" работать над совершенствованием механизмов по урегулированию кризисных ситуаций с участием военных двух стран, но надеются на скорые изменения в этом вопросе, заявил в пятницу шеф Пентагона Ллойд Остин. "Я глубоко обеспокоен тем, что КНР не желает более серьезно работать над выработкой более совершенных механизмов урегулирования кризисных ситуаций с участием вооруженных сил наших двух стран", - сказал Остин, выступая перед участниками регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", стартовавшего в Сингапуре. Трансляцию ведет Пентагон. Вместе с тем, он выразил надежду на то, что такая ситуация "изменится, причем в скором времени". Форум "Диалог Шангри-Ла" стартовал в Сингапуре в пятницу и продлится вплоть до 4 июня.
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в мире, китай, сингапур (город), сша, ллойд остин, пентагон
В мире, Китай, Сингапур (город), США, Ллойд Остин, Пентагон
Шеф Пентагона обвинил КНР в нежелании работать над кризисными ситуациями
Шеф Пентагона Остин: США обеспокоены нежеланием КНР работать над разрешением кризисов