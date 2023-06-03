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Шеф Пентагона пожаловался на отказ Пекина "отвечать на звонки" - РИА Новости, 03.06.2023
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04:27 03.06.2023 (обновлено: 09:23 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/soglasheniya-1875899056.html
Шеф Пентагона пожаловался на отказ Пекина "отвечать на звонки"
Шеф Пентагона пожаловался на отказ Пекина "отвечать на звонки" - РИА Новости, 03.06.2023
Шеф Пентагона пожаловался на отказ Пекина "отвечать на звонки"
В Пекине "не отвечают на звонки" из Вашингтона по вопросу выработки совместного соглашения по контролю над вооружениями, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T04:27
2023-06-03T09:23
сша
китай
министерство обороны сша
в мире
ллойд остин
сингапур (город)
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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. В Пекине "не отвечают на звонки" из Вашингтона по вопросу выработки совместного соглашения по контролю над вооружениями, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в Сингапуре, выступая в рамках дискуссии на площадке регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", трансляцию вело американское военное ведомство.&quot;Мы очень серьезно относимся к данному вопросу (о контроле над вооружениями. — Прим. ред.). &lt;…&gt; Что касается конкретных контактов с КНР по вопросу контроля над вооружениями, то эту тему необходимо обсуждать. Как только (в КНР. — Прим. ред.) ответят на наш телефонный звонок, мы это сделаем&quot;, — иронично сказал он. В конце мая СМИ сообщили, что официальный Пекин отклонил предложение Вашингтона о проведении встречи министров обороны США Ллойда Остина и КНР Ли Шанфу на площадке форума в Сингапуре, так как последний с 2018 года находится под американскими санкциями.Отношения между Штатами и Китаем заметно охладели после визита на Тайвань в августе 2022-го занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин, считающий остров одной из своих провинций, осудил эти действия, увидев в них поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Напряженность еще больше обострило происшествие с появлением в небе над Соединенными Штатами китайского аэростата, который впоследствии сбили.Форум "Диалог Шангри-Ла" стартовал в Сингапуре в пятницу и продлится вплоть до 4 июня.
https://ria.ru/20230526/kitay-1874382047.html
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сша, китай, министерство обороны сша, в мире, ллойд остин, сингапур (город)
США, Китай, Министерство обороны США, В мире, Ллойд Остин, Сингапур (город)
Шеф Пентагона пожаловался на отказ Пекина "отвечать на звонки"

Шеф Пентагона Остин: США не готовы сообщить о прогрессе с КНР по контролю над вооружениями

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. В Пекине "не отвечают на звонки" из Вашингтона по вопросу выработки совместного соглашения по контролю над вооружениями, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в Сингапуре, выступая в рамках дискуссии на площадке регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", трансляцию вело американское военное ведомство.
«

"Мы очень серьезно относимся к данному вопросу (о контроле над вооружениями. — Прим. ред.). <…> Что касается конкретных контактов с КНР по вопросу контроля над вооружениями, то эту тему необходимо обсуждать. Как только (в КНР. — Прим. ред.) ответят на наш телефонный звонок, мы это сделаем", — иронично сказал он.

В конце мая СМИ сообщили, что официальный Пекин отклонил предложение Вашингтона о проведении встречи министров обороны США Ллойда Остина и КНР Ли Шанфу на площадке форума в Сингапуре, так как последний с 2018 года находится под американскими санкциями.
Отношения между Штатами и Китаем заметно охладели после визита на Тайвань в августе 2022-го занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
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Пекин, считающий остров одной из своих провинций, осудил эти действия, увидев в них поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Напряженность еще больше обострило происшествие с появлением в небе над Соединенными Штатами китайского аэростата, который впоследствии сбили.
Форум "Диалог Шангри-Ла" стартовал в Сингапуре в пятницу и продлится вплоть до 4 июня.
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