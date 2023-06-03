https://ria.ru/20230603/slovakiya-1875957081.html

Названа страна в Восточной Европе, где больше всего любят Россию

Названа страна в Восточной Европе, где больше всего любят Россию - РИА Новости, 03.06.2023

Названа страна в Восточной Европе, где больше всего любят Россию

Словакия — самая русофильская страна в Восточной Европе, показали результаты опроса аналитического центра Globsec, сообщила чешская газета Parlamentní listy. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T15:32

2023-06-03T15:32

2023-06-03T18:15

в мире

словакия

восточная европа

россия

нато

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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Словакия — самая русофильская страна в Восточной Европе, показали результаты опроса аналитического центра Globsec, сообщила чешская газета Parlamentní listy."Словакия больше всех симпатизирует России в вопросах, связанных с вооруженным конфликтом на Украине", — говорится в материале.В статье указали, что именно в этом государстве сильнее, чем в других странах Центральной и Восточной Европы, распространены пророссийские и антизападные настроения. Больше половины опрошенных в Словакии считают, что в вооруженном конфликте на Украине виноваты Запад и киевский режим.Также в Словакии и Венгрии активнее всего выступают против членства стран в НАТО — по 58 процентов респондентов в каждой стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230508/slovakiya-1870530057.html

словакия

восточная европа

россия

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в мире, словакия, восточная европа, россия, нато