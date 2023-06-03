Названа страна в Восточной Европе, где больше всего любят Россию

Parlamentní listy назвала Словакию самой русофильской страной в Восточной Европе
"Словакия больше всех симпатизирует России в вопросах, связанных с вооруженным конфликтом на Украине", — говорится в материале.
"Словакия больше всех симпатизирует России в вопросах, связанных с вооруженным конфликтом на Украине", — говорится в материале.
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