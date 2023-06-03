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Названа страна в Восточной Европе, где больше всего любят Россию - РИА Новости, 03.06.2023
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15:32 03.06.2023 (обновлено: 18:15 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/slovakiya-1875957081.html
Названа страна в Восточной Европе, где больше всего любят Россию
Названа страна в Восточной Европе, где больше всего любят Россию - РИА Новости, 03.06.2023
Названа страна в Восточной Европе, где больше всего любят Россию
Словакия — самая русофильская страна в Восточной Европе, показали результаты опроса аналитического центра Globsec, сообщила чешская газета Parlamentní listy. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T15:32
2023-06-03T18:15
в мире
словакия
восточная европа
россия
нато
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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Словакия — самая русофильская страна в Восточной Европе, показали результаты опроса аналитического центра Globsec, сообщила чешская газета Parlamentní listy.&quot;Словакия больше всех симпатизирует России в вопросах, связанных с вооруженным конфликтом на Украине&quot;, — говорится в материале.В статье указали, что именно в этом государстве сильнее, чем в других странах Центральной и Восточной Европы, распространены пророссийские и антизападные настроения. Больше половины опрошенных в Словакии считают, что в вооруженном конфликте на Украине виноваты Запад и киевский режим.Также в Словакии и Венгрии активнее всего выступают против членства стран в НАТО — по 58 процентов респондентов в каждой стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, словакия, восточная европа, россия, нато
В мире, Словакия, Восточная Европа, Россия, НАТО
Названа страна в Восточной Европе, где больше всего любят Россию

Parlamentní listy назвала Словакию самой русофильской страной в Восточной Европе

CC BY-SA 2.0 / Rob Hurson / Hlavné NamestieВид на Главную площадь в Братиславе
Вид на Главную площадь в Братиславе - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
CC BY-SA 2.0 / Rob Hurson / Hlavné Namestie
Вид на Главную площадь в Братиславе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Словакия — самая русофильская страна в Восточной Европе, показали результаты опроса аналитического центра Globsec, сообщила чешская газета Parlamentní listy.
«

"Словакия больше всех симпатизирует России в вопросах, связанных с вооруженным конфликтом на Украине", — говорится в материале.

В статье указали, что именно в этом государстве сильнее, чем в других странах Центральной и Восточной Европы, распространены пророссийские и антизападные настроения. Больше половины опрошенных в Словакии считают, что в вооруженном конфликте на Украине виноваты Запад и киевский режим.
Также в Словакии и Венгрии активнее всего выступают против членства стран в НАТО — по 58 процентов респондентов в каждой стране.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреСловакияВосточная ЕвропаРоссияНАТО
 
 
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