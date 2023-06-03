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В лагерь "Океан" прибыли дети из поселков, затронутых извержением Шивелуча - РИА Новости, 03.06.2023
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01:29 03.06.2023 (обновлено: 01:39 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/shiveluch-1875893884.html
В лагерь "Океан" прибыли дети из поселков, затронутых извержением Шивелуча
В лагерь "Океан" прибыли дети из поселков, затронутых извержением Шивелуча - РИА Новости, 03.06.2023
В лагерь "Океан" прибыли дети из поселков, затронутых извержением Шивелуча
Пятьдесят школьников из камчатских поселков, затронутых пепловым выбросом в апреле, прибыли в Приморский край для отдыха во Всероссийском детском центре (ВДЦ)... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T01:29
2023-06-03T01:39
шивелуч
усть-камчатский район
камчатский край
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Пятьдесят школьников из камчатских поселков, затронутых пепловым выбросом в апреле, прибыли в Приморский край для отдыха во Всероссийском детском центре (ВДЦ) "Океан", сообщили в пресс-службе учреждения. Ранее в министерстве просвещения России заявили, что в "Океан" приедут дети из Херсонской области и Усть-Камчатского района Камчатского края, пострадавшего от пеплового выброса вулкана Шивелуч. "На первую летнюю смену во всероссийский детский центр "Океан" приехали 50 школьников из поселков Усть-Камчатского района", - говорится в сообщении пресс-службы. Гости уже "активно включились в образовательные курсы и жизнь детского центра". Всего в "Океан" летом 2023 года, как ожидается, приедут 155 камчатских школьников, добавили в пресс-службе. "Мы рады принять юных жителей Камчатского края на отдых и реабилитацию... Ребят окружат заботой и вниманием. У центра имеется огромный опыт социальной реабилитации детей", - передали в пресс-службе заявление руководителя ВДЦ Натальи Соловей. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По информации властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. Позже Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. На территории Усть-Камчатского района тогда ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20230419/vulkan-1866438737.html
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шивелуч, усть-камчатский район, камчатский край
Шивелуч, Усть-Камчатский район, Камчатский край
В лагерь "Океан" прибыли дети из поселков, затронутых извержением Шивелуча

В приморский лагерь "Океан" приехали дети из пострадавших от извержения Шивелуча поселков

© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкМестная жительница расчищает участок, занесенный пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе
Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Пятьдесят школьников из камчатских поселков, затронутых пепловым выбросом в апреле, прибыли в Приморский край для отдыха во Всероссийском детском центре (ВДЦ) "Океан", сообщили в пресс-службе учреждения.
Ранее в министерстве просвещения России заявили, что в "Океан" приедут дети из Херсонской области и Усть-Камчатского района Камчатского края, пострадавшего от пеплового выброса вулкана Шивелуч.
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"На первую летнюю смену во всероссийский детский центр "Океан" приехали 50 школьников из поселков Усть-Камчатского района", - говорится в сообщении пресс-службы.
Гости уже "активно включились в образовательные курсы и жизнь детского центра". Всего в "Океан" летом 2023 года, как ожидается, приедут 155 камчатских школьников, добавили в пресс-службе.
"Мы рады принять юных жителей Камчатского края на отдых и реабилитацию... Ребят окружат заботой и вниманием. У центра имеется огромный опыт социальной реабилитации детей", - передали в пресс-службе заявление руководителя ВДЦ Натальи Соловей.
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По информации властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. Позже Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. На территории Усть-Камчатского района тогда ввели режим ЧС.
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