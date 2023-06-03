https://ria.ru/20230603/shiveluch-1875893884.html

В лагерь "Океан" прибыли дети из поселков, затронутых извержением Шивелуча

В лагерь "Океан" прибыли дети из поселков, затронутых извержением Шивелуча - РИА Новости, 03.06.2023

В лагерь "Океан" прибыли дети из поселков, затронутых извержением Шивелуча

Пятьдесят школьников из камчатских поселков, затронутых пепловым выбросом в апреле, прибыли в Приморский край для отдыха во Всероссийском детском центре (ВДЦ)... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T01:29

2023-06-03T01:29

2023-06-03T01:39

шивелуч

усть-камчатский район

камчатский край

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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Пятьдесят школьников из камчатских поселков, затронутых пепловым выбросом в апреле, прибыли в Приморский край для отдыха во Всероссийском детском центре (ВДЦ) "Океан", сообщили в пресс-службе учреждения. Ранее в министерстве просвещения России заявили, что в "Океан" приедут дети из Херсонской области и Усть-Камчатского района Камчатского края, пострадавшего от пеплового выброса вулкана Шивелуч. "На первую летнюю смену во всероссийский детский центр "Океан" приехали 50 школьников из поселков Усть-Камчатского района", - говорится в сообщении пресс-службы. Гости уже "активно включились в образовательные курсы и жизнь детского центра". Всего в "Океан" летом 2023 года, как ожидается, приедут 155 камчатских школьников, добавили в пресс-службе. "Мы рады принять юных жителей Камчатского края на отдых и реабилитацию... Ребят окружат заботой и вниманием. У центра имеется огромный опыт социальной реабилитации детей", - передали в пресс-службе заявление руководителя ВДЦ Натальи Соловей. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По информации властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. Позже Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. На территории Усть-Камчатского района тогда ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20230419/vulkan-1866438737.html

https://ria.ru/20230502/shiveluch-1869044665.html

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усть-камчатский район

камчатский край

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шивелуч, усть-камчатский район, камчатский край