https://ria.ru/20230603/shiveluch-1875893884.html
В лагерь "Океан" прибыли дети из поселков, затронутых извержением Шивелуча
В лагерь "Океан" прибыли дети из поселков, затронутых извержением Шивелуча - РИА Новости, 03.06.2023
В лагерь "Океан" прибыли дети из поселков, затронутых извержением Шивелуча
Пятьдесят школьников из камчатских поселков, затронутых пепловым выбросом в апреле, прибыли в Приморский край для отдыха во Всероссийском детском центре (ВДЦ)... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T01:29
2023-06-03T01:29
2023-06-03T01:39
шивелуч
усть-камчатский район
камчатский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864775186_11:0:637:352_1920x0_80_0_0_f08108329df404942bfc954e57f7db63.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Пятьдесят школьников из камчатских поселков, затронутых пепловым выбросом в апреле, прибыли в Приморский край для отдыха во Всероссийском детском центре (ВДЦ) "Океан", сообщили в пресс-службе учреждения. Ранее в министерстве просвещения России заявили, что в "Океан" приедут дети из Херсонской области и Усть-Камчатского района Камчатского края, пострадавшего от пеплового выброса вулкана Шивелуч. "На первую летнюю смену во всероссийский детский центр "Океан" приехали 50 школьников из поселков Усть-Камчатского района", - говорится в сообщении пресс-службы. Гости уже "активно включились в образовательные курсы и жизнь детского центра". Всего в "Океан" летом 2023 года, как ожидается, приедут 155 камчатских школьников, добавили в пресс-службе. "Мы рады принять юных жителей Камчатского края на отдых и реабилитацию... Ребят окружат заботой и вниманием. У центра имеется огромный опыт социальной реабилитации детей", - передали в пресс-службе заявление руководителя ВДЦ Натальи Соловей. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По информации властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. Позже Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. На территории Усть-Камчатского района тогда ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20230419/vulkan-1866438737.html
https://ria.ru/20230502/shiveluch-1869044665.html
шивелуч
усть-камчатский район
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864775186_90:0:559:352_1920x0_80_0_0_e7425a8182b95233bf563b853a030ea1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шивелуч, усть-камчатский район, камчатский край
Шивелуч, Усть-Камчатский район, Камчатский край
В лагерь "Океан" прибыли дети из поселков, затронутых извержением Шивелуча
В приморский лагерь "Океан" приехали дети из пострадавших от извержения Шивелуча поселков