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Мишустин поздравил актера Всеволода Шиловского с 85-летием - РИА Новости, 03.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:33 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/shilovskiy-1875928736.html
Мишустин поздравил актера Всеволода Шиловского с 85-летием
Мишустин поздравил актера Всеволода Шиловского с 85-летием - РИА Новости, 03.06.2023
Мишустин поздравил актера Всеволода Шиловского с 85-летием
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил актера Всеволода Шиловского с 85-летием, отметив его искренность и талант в любом своем проявлении,... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T11:33
2023-06-03T11:33
культура
новости культуры
всеволод шиловский
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил актера Всеволода Шиловского с 85-летием, отметив его искренность и талант в любом своем проявлении, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ. Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер Всеволод Шиловский отмечает в субботу 85-летие. "Многогранное творчество, яркие актёрские работы на прославленных подмостках и в кино, замечательные постановки, педагогическая деятельность – в любом своём проявлении Вы талантливы, искренни и неповторимы", - говорится в телеграмме. Премьер-министр отметил, что особое место в жизни актера занимает театр-студия, где сохраняются традиции Московского художественного театра, царит уникальная атмосфера. Здесь поклонники драматического искусства не только наслаждаются игрой актёров, а вместе с героями спектаклей размышляют, переживают, задумываются. Мишустин пожелал актеру здоровья, вдохновения, новых успехов и премьер.
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новости культуры, всеволод шиловский, россия, михаил мишустин
Культура, Новости культуры, Всеволод Шиловский, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил актера Всеволода Шиловского с 85-летием

Мишустин отметил искренность и талант актера Всеволода Шиловского

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВсеволод Шиловский
Всеволод Шиловский - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Всеволод Шиловский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил актера Всеволода Шиловского с 85-летием, отметив его искренность и талант в любом своем проявлении, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ.
Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер Всеволод Шиловский отмечает в субботу 85-летие.
"Многогранное творчество, яркие актёрские работы на прославленных подмостках и в кино, замечательные постановки, педагогическая деятельность – в любом своём проявлении Вы талантливы, искренни и неповторимы", - говорится в телеграмме.
Премьер-министр отметил, что особое место в жизни актера занимает театр-студия, где сохраняются традиции Московского художественного театра, царит уникальная атмосфера. Здесь поклонники драматического искусства не только наслаждаются игрой актёров, а вместе с героями спектаклей размышляют, переживают, задумываются.
Мишустин пожелал актеру здоровья, вдохновения, новых успехов и премьер.
Кинорежиссер Всеволод Шиловский - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Биография Всеволода Шиловского
Вчера, 01:45
 
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