https://ria.ru/20230603/shilovskiy-1875471703.html

Биография Всеволода Шиловского

Биография Всеволода Шиловского - РИА Новости, 03.06.2023

Биография Всеволода Шиловского

Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист РСФСР Всеволод Николаевич Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T01:45

2023-06-03T01:45

2023-06-03T01:45

справки

москва

всеволод шиловский

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Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист РСФСР Всеволод Николаевич Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. С детства мечтал стать артистом, занимался в драматическом кружке и студии при Доме учителя.В 1956-1957 годах работал слесарем на Московском станкостроительном заводе "Салют". В 1961 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Александра Карева) и был приглашен в труппу МХАТа, где работал до 1987 года. Одной из первых его ролей был Керубино из "Женитьбы Фигаро" Пьера Бомарше, затем сыграл роль Костылева в спектакле "На дне" по пьесе Максима Горького.Одновременно с этим Шиловский начал преподавать в школе-студии МХАТ и дебютировал как режиссер, поставив со студентами пьесу Жана Ануя "Медея". Впоследствии Всеволод Шиловский выступил режиссером ряда спектаклей МХАТа: "На всякого мудреца довольно простоты", "Сладкоголосая птица юности", "Свои люди сочтемся", "Мятеж", "Волоколамское шоссе", "Моя профессия – синьор из общества", "Тихо репетируем Толстого".В 2009 году организовал Театр-студию Всеволода Шиловского. Выступает в качестве режиссера и актера в спектаклях. В текущем репертуаре занят в постановках "Дядя Ваня", "Зойкина квартира", "Одноклассники", "Он. Она. Окно. Покойник", "Особняк на Рублевке". На первую роль в кино Всеволода Шиловского пригласил режиссер Василий Пронин. Актер сыграл небольшую роль пассажира в семейной драме "Наш дом" (1965).В последующие годы снялся в фильмах "Любимая женщина механика Гаврилова" (1981), "Никколо Паганини" (1982), "Голос" (1982), "Военно-полевой роман" (1983), "Торпедоносцы" (1983), "Жизнь Клима Самгина" (1986-1988), "Апелляция", (1987), "Интердевочка" (1989), "Барханов и его телохранитель", (1996), "Каменская" (1999), "Марш Турецкого" (2000-2007), "Дальнобойщики" (2001), "Я не я" (2008), "Жила-была одна баба" (2011), "Дело чести" (2013), "Наследники" (2021) и другие. В кино Всеволод Шиловский сыграл более 100 ролей.В 1970-е годы Шиловский дебютировал как кинорежиссер, став постановщиком первого советского телесериала "День за днем" (1971). В 1976 году он поставил еще один многосерийный фильм – "В одном микрорайоне". В 1986 году на экраны вышла комедия "Миллион в брачной корзине", главные роли в которой исполнили Михаил Ширвиндт, Софико Чиареули и Лариса Удовиченко. В некоторых своих картинах ("Избранник судьбы" (1987), "Линия смерти" (1991)) Всеволод Шиловский исполнил главные роли. Популярностью у зрителей пользовалась его лента "Кодекс бесчестия" (1993). В новом веке, после некоторого перерыва, Всеволод Шиловский вернулся к режиссуре, сняв шестисерийный фильм "Люди и тени" (2001). В последующие годы вышли картины "Не все кошки серы" (2004), "Полиция Хоккайдо. Русский отдел" (2007-2011).Шиловский занимается педагогической работой. В 1961-1980 годах – преподаватель актерского мастерства в школе-студия МХАТ. С 1995 года – профессор Всероссийского государственном университете кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), руководитель мастерской Высших курсов кино и телевидения ВГИК. Всеволод Шиловский – президент Всероссийского кинофестиваля актеров-режиссеров "Золотой Феникс".Член Гильдии кинорежиссеров России. Член Союза театральных деятелей России.Народный артист РСФСР (1986). Награжден орденами Дружбы (1997), Почета (2015), "За заслуги перед Отечеством" IV (2006) и III степеней (2021), Почетной грамотой президента РФ (2018). За роль священника Еремея в фильме Шиловский был удостоен специального приза имени Анатолия Папанова на Всероссийском кинофестивале актеров-режиссеров "Золотой Феникс" (2012). Автор автобиографической книги "Две жизни" (2011).У актера двое сыновей. Старший сын Илья Шиловский (1970-2021) был сценаристом и режиссером. Младший сын Павел – продюсер. Внучка Аглая Шиловская – актриса. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, всеволод шиловский