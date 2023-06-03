https://ria.ru/20230603/shebekino-1875977908.html

Британская газета Daily Mail назвала Шебекино "городом Readovka"

Британская газета Daily Mail назвала Шебекино "городом Readovka" - РИА Новости, 03.06.2023

Британская газета Daily Mail назвала Шебекино "городом Readovka"

Британский таблоид Daily Mail назвал Шебекино в Белгородской области "городом Readovka", перепутав название с российским Telegram-каналом. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T18:11

2023-06-03T18:11

2023-06-03T18:43

в мире

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

daily mail

великобритания

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Британский таблоид Daily Mail назвал Шебекино в Белгородской области "городом Readovka", перепутав название с российским Telegram-каналом.В публикации говорится о сложившейся в последние дни сложной ситуации в регионе. В качестве иллюстрации авторы добавили видеозапись пожара в одном из зданий Шебекино при обстреле с украинской стороны. "На видеозаписи из города Readovka видно, как здание горит после предполагаемого удара. <...> Обстрелы сотрясали населенный пункт в течение нескольких дней, вынудив тысячи жителей покинуть поселки вблизи юго-западной границы России по мере того, как обстрелы усиливались", — говорится в статье Daily Mail.Позднее авторы исправили ошибку. Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ. В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно.В ночь на четверг Шебекинский городской округ подвергся сильнейшей атаке со стороны ВСУ. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома. По данным главы региона, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.

https://ria.ru/20230602/shebekino-1875845497.html

шебекино

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в мире, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, daily mail, великобритания