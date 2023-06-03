https://ria.ru/20230603/shebekino-1875957625.html
Два человека погибли при обстрелах в Белгородской области
Два человека погибли при обстрелах в Белгородской области - РИА Новости, 03.06.2023
Два человека погибли при обстрелах в Белгородской области
В Шебекинском городском округе еще два человека погибли при украинских обстрелах, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T15:35
2023-06-03T15:35
2023-06-03T16:26
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Шебекинском городском округе еще два человека погибли при украинских обстрелах, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале."В Новой Таволжанке в результате обстрела погибла пожилая женщина. <...> Еще одна женщина пострадала — у нее осколочные ранения левого плеча. <...> В результате обстрела Безлюдовки погибла женщина, у нее множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью", — написал он.Кроме того, в Безлюдовке пострадал еще один мужчина, получивший осколочные ранения грудной клетки, верхних и нижних конечностей.Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В Новой Таволжанке также при ударе получили повреждения несколько домов.Губернатор уточнил, что украинские силовики ведут обстрелы населенных пунктов Шебекинского городского округа с самого утра.Как отмечал Гладков сегодня днем, за сутки боевики выпустили по Шебекино 371 боеприпас. Два человека погибли, еще восемь получили ранения. В городе полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение.Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ. В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно.В ночь на четверг Шебекинский городской округ подвергся сильнейшей атаке со стороны украинских войск. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, а также жилые дома. По данным главы региона, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.
https://ria.ru/20230603/shebekino-1875911707.html
https://ria.ru/20230603/shebekino-1875936908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Два человека погибли при обстрелах в Белгородской области
Два человека погибли, еще двое пострадали при обстрелах в Белгородской области
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
В Шебекинском городском округе еще два человека погибли при украинских обстрелах, заявил
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«
"В Новой Таволжанке в результате обстрела погибла пожилая женщина. <...> Еще одна женщина пострадала — у нее осколочные ранения левого плеча. <...> В результате обстрела Безлюдовки погибла женщина, у нее множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью", — написал он.
Кроме того, в Безлюдовке пострадал еще один мужчина, получивший осколочные ранения грудной клетки, верхних и нижних конечностей.
Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
В Новой Таволжанке также при ударе получили повреждения несколько домов.
Губернатор уточнил, что украинские силовики ведут обстрелы населенных пунктов Шебекинского городского округа с самого утра.
Как отмечал Гладков сегодня днем, за сутки боевики выпустили по Шебекино 371 боеприпас. Два человека погибли, еще восемь получили ранения. В городе полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение.
Глава Белгородской области рассказал о ситуации в Шебекино
Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной
, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ
. В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно.
В ночь на четверг Шебекинский городской округ подвергся сильнейшей атаке со стороны украинских войск. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, а также жилые дома. По данным главы региона, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.
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