https://ria.ru/20230603/shebekino-1875940646.html

ВСУ выпустили 371 боеприпас по Шебекино за сутки

ВСУ выпустили 371 боеприпас по Шебекино за сутки - РИА Новости, 03.06.2023

ВСУ выпустили 371 боеприпас по Шебекино за сутки

За прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу выпущен 371 боеприпас, пострадали еще восемь человек, шестерым из них понадобилась госпитализация, сообщил... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T13:14

2023-06-03T13:14

2023-06-03T13:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

белгородская область

шебекино

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БЕЛГОРОД, 3 июн – РИА Новости. За прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу выпущен 371 боеприпас, пострадали еще восемь человек, шестерым из них понадобилась госпитализация, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "По Шебекинскому городскому округу выпущено 371 единица различных боеприпасов. К сожалению, есть двое погибших – две женщины находились в автомобиле, когда ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань. За прошедшие сутки в городском округе пострадали ещё 8 человек, 6 из них понадобилась госпитализация", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что врачи оказывают людям всю необходимую помощь.По данным Гладкова, на территории города полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение. По селу Муром выпущено 37 артиллерийских снарядов. В результате повреждено 11 частных домовладений, один дом полностью сгорел. Часть улиц остается без электроэнергии и мобильной связи. Из ствольной артиллерии били по посёлку Маслова Пристань. По посёлку Ленинский и хутору Панков выпущено 9 и 5 минометных снарядов соответственно. Из миномета и артиллерии обстреляли посёлок Новая Таволжанка – зафиксировано 57 прилётов. Пострадало 40 частных домовладений.Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.

белгородская область

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, шебекино